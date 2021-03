Psicologo di Strada e la criminologia femminista, l’incontro per l’8 marzo su Zoom e Facebook

Psicologo di Strada e la criminologia femminista, l’incontro per l’8 marzo (ore 18) su Zoom e Facebook, un incontro con la celebre ricercatrice, sociologa e criminologa Lizzie Seal. L’8 marzo prende il via la nuova iniziativa “Le dirette di Psicologo di Strada” organizzata dall’associazione padovana che da anni si occupa di stalking, violenza di genere, cyber-reati.

Scarica la locandina dell'evento

Lizzie Seal, autrice di ‘Women, murder and Femininity: Gender Representations of Woman Who Kill’ (Palgrave MacMillian, Londra 2010), fondamentale monografia socio-criminologica femminista sulle rappresentazioni di genere di donne accusate di omicidio, sarà l’ospite principale di una diretta su Zoom (su prenotazione) e su Facebook alle ore 18 della Giornata della donna.

Partecipano all’incontro Silvia Campanini, docente e ricercatrice nel campo della lingua inglese e della traduzione presso l’Università degli Studi di Trieste; Daniele Gallo, giornalista, saggista e docente di Letteratura Italiana del Novecento, direttore didattico della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici P. M. Loria della Società Umanitaria di Milano; Martina Dal Cason, neolaureata magistrale in Traduzione Specializzata e Laura Baccaro, psicologa, criminologa, presidente di Psicologo di Strada.

L’incontro è realizzato in compartecipazione con la Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “P. M. Loria” della Società Umanitaria Milano.

Come partecipare

Per prenotazioni all’incontro Zoom e informazioni scrivere a segreteriapsicologodistrada@gmail.com o Whatsapp al 3475220363. Su Facebook collegarsi alla pagina Psicologo di Strada.

Evento facebook https://www.facebook.com/events/212893793900921/