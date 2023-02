"Psycho" al Teatro Excelsior Mortise

Per il primo appuntamento della rassegna “MARZO IN PROSA” il Gruppo Teatrale IL CANOVACCIO presenta il triller-horror “PSYCHO” di Robert Bloch, libero adattamento e trasposizione drammaturgica a cura di Paola Melchiori. Mary Crane impiegata presso una compagnia immobiliare, si impossessa di una ragguardevole somma in contanti. Parte in auto per raggiungere il fidanzato ma l’imperversare di un forte temporale le fa perdere l’orientamento ed imbocca una vecchia autostrada ormai quasi in disuso. Stanca si ferma per la notte ad un solitario motel, gestito dal giovane ed inquietante Norman Bates.

Ingresso unico: 8 euro

Gratuito per persone diversamente abili

ORARIO DEGLI SPETTACOLI ORE 21

Apertura botteghino ore 20

PRENOTAZIONI (anche Whatsapp) ED INFORMAZIONI: 347.2290493

Dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.