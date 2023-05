Domenica 21 maggio alle 10.30, alla conclusione della settimana del Fascination of Plants Day, l'Orto botanico di Padova propone il primo appuntamento dell'edizione 2023 di Racconti della natura KIDS.

Solo dance. Api solitarie e api selvatiche è un albo illustrato che conduce alla scoperta del mondo delle api, soffermandosi però su quelle non domestiche, quelle che "ballano da sole", come suggerisce il titolo: maestosi bombi, grandi api legnaiole dal colore blu metallizzato, api cardatrici, api cuculo e molte altre, tra le 940 specie presenti in Italia. Questi insetti impollinatori sono sotto gli occhi di tutti e sono di fondamentale importanza per i nostri ecosistemi, eppure sono poco noti. Conoscerli è il primo fondamentale passo per poterli apprezzare e proteggere.

La presentazione del libro è accompagnata da un'attività ludico-didattica a cura dell'illustratrice Valentina Gottardi e dell'autore Maciej Michno. L’evento, dedicato ai bambini e alle bambine dai 6 ai 12 anni, è compreso nel biglietto di ingresso all’Orto botanico e si tiene all’aperto (in caso di maltempo, in uno spazio coperto).

Per partecipare è richiesta la prenotazione online: https://bit.ly/solodance-api.

Solo dance. Api solitarie e api selvatiche (di Valentina Gottardi, Maciej Michno e Danio Miserocchi - edizioni Cocai Books), è in vendita presso il bookshop dal 21 maggio. Al termine dell’evento è previsto un breve firmacopie.