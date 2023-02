"Raggiungere le stelle", il seminario è in lingua inglese al Museo Eremitani

Mercoledì 1 marzo 2023 | 17.30

Museo Eremitani | Sala del Romanino

piazza Eremitani 8 | Padova

Conferenza

Raggiungere le stelle

Trasferimenti tra il mondo islamico e l’Europa

a cura di

Silke Ackermann

Direttrice del Museo di Storia della Scienza, Università di Oxford

Questo seminario per un pubblico generico esplorerà come la "scienza" del mondo islamico sia tutt'intorno a noi oggi e come questo abbia collegato le culture per secoli.

Il seminario è in lingua inglese.

L'evento è disponibile anche in streaming YouTube collegandosi al seguente link

CLICCA QUI PER PRENOTARE IL TUO POSTO

Informazioni

Ingresso libero con prenotazione

Dipartimento di fisica e astronomia dell'Università di Padova

www.dfa.unipd.it

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-raggiungere-le-stelle-trasferimenti-tra-il-mondo-islamico-e-leuropa-470683265317