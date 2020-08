Commemorazione delle vittime della rappresaglia nazifascista del 17/08/1944

Lunedì 17 agosto verranno ricordate le vittime dell’eccidio nazifascista avvenuto il 17 agosto 1944: Primo Barbiero, Pasquale Muolo, Cataldo Pressici, Antonio Franzolin, Ferruccio Spigolon, Saturno Bandini, Luigi Pierobon, Flavio Busonera, Clemente Lampioni ed Ettore Calderoni.

A causa delle limitazioni previste per il Covid-19 quest’anno le cerimonie si terranno in maniera ridotta con presenze limitate. Verranno poste le corone d’alloro alle ore 9 all’interno della Caserma Luigi Pierobon in via Chieanuova 68 e alle ore 10 in via S. Lucia 39. Sarà presente l’assessore alla legalità.