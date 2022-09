Rassegna culturale "C'era una volta", le fiabe in musica classica alla Sala della Carità

Una rassegna per Padova, per i ragazzi, per le famiglie, per gli anziani.

Si tratta di un esperimento culturale ambizioso presso la Sala della Carità, in via San Francesco 61, Padova.

La rassegna annovera ben quattro date con doppio spettacolo pomeridiano alle 16.30 e alle 18 e propone alcune fiabe tratte dalla tradizione musicale classica ispirandosi ad autori quali Mozart, Pergolesi, Lehar con personaggi in costume, musica dal vivo, canto, recitazione e risate assicurate.

La rassegna

1 ott. - BASTIANO & BASTIANA - Fiaba musicata dal Giovane Mozart

5 nov. - ALLEGRO MA NON TROPPO - Commedia giocosa ambientata nella Padova di fine '800

26 - nov. - IL CONTRAPPUNTO DEGLI ANGELI - Atmosfere sacre e quartetto vocale

10 dic. - LA CONTADINA ASTUTA - Intermezzo Buffo del '700 di Pergolesi

Ingresso

Necessaria la prenotazione

Info e prenotazione: 049 875 1867

Organizzato da Associazione Gattamelata, Associazione MUSA Arte e Spettacolo e

Parrocchia di San Francesco

Info web

https://www.facebook.com/profile.php?id=100049008595038

https://www.facebook.com/Associazione-Gattamelata-310683635764982/