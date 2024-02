Per la rassegna fotografica Effe22: "Animal lover" di Diana Bagnoli

EFFE22, rassegna di mostre ed eventi legati alla fotografia d'Autore nella città di Padova, promossa dall'associazione culturale VisionArt22, inaugura il nuovo ciclo di mostre del 2024 presso lo Storico Caffè Pedrocchi. Dopo la mostra "Females, A Sicilian Story" di Ornella Mazzola, iniziata lo scorso dicembre e conclusasi a metà gennaio, Effe22 riapre la nuova stagione espositiva con il Il progetto a lungo termine di Diana Bagnoli: "Animal Lover", che sarà presente in Sala Verde dal 19 febbraio al 23 marzo. Iniziato nel 2015 e tuttora in corso, Animal Lover vuole raccontare il rapporto speciale che alcune persone instaurano con animali domestici insoliti. Attraverso il suo progetto Diana approfondisce il particolare affetto e l’intimità che si può instaurare tra animali e persone.

Sviluppatosi principalmente nel Nord Italia, Animal Lover ci conduce tra diverse realtà e personaggi: santuari per animali, attivisti vegani o persone semplicemente appassionate di un animale in particolare e che vivono con autenticità e intensità il loro rapporto speciale. Molti dei suoi protagonisti hanno una storia interessante da raccontare: alcuni di loro sono entrati in una fabbrica con un passamontagna nel cuore della notte per salvare un maiale, altri hanno descritto il carattere degli animali con cui, negli anni, hanno imparato a comunicare perfettamente. Ogni storia personale testimonia una connessione inaspettata e un’interazione familiare tra mondo umano e animale.

Diana Bagnoli - Fotogiornalista torinese, studia fotografia a Barcellona dove inizia a dedicarsi al ritratto e al reportage, interessata a tematiche sociali e ambientali. Nel 2009 è photographer of the Year ai FIOF Photography Awards, da allora lavora come story-teller, dando voce a contesti marginali e cercando storie di vita inedite e d’attualità. Tra il 2015 e il 2019 ha portato avanti un lavoro sui mistici nel mondo e documentato le loro culture indigene e, nel 2020, ha ricevuto il COVID-19 Emergency Fund dalla National Geographic Society per raccontare la Brigata di medici cubani in Italia e successivamente a Cuba. Ha collaborato con diverse ong tra cui Amref Health Africa e NPH ad Haiti e ha pubblicato i suoi lavori su testate internazionali come The Guardian, The Washington Post, GEO Magazine, National Geographic, Elle. Il suo lavoro è stato esposto in diversi paesi, tra cui Francia al Visa Pour L’Image 2020, New Delhi durante l’Indian Photo Festival e a Lodi per il Festival della Fotografia Etica nel 2019. Il talk, in presenza dell'autrice, è previsto per venerdì 22 marzo, nella Sala Verde del Caffé Pedrocchi, alle ore18.30. Presenterà l'evento Federico Piva, art director della rassegna fotografica EFFE22, promossa dall'associazione VisionArt22.

Foto Ufficio Stampa Associazione VisionArt22 APS, organizzatrice della rassegna EFFE22 che per volontà dell'autrice detiene diritto di utilizzo dell'immagine allegata al fine di promuovere tale evento.