Rassegna "Il mestiere di vivere: incontri con il contemporaneo", in scena Tiziano Scarpa

Il primo appuntamento della Rassegna Il mestiere di vivere. Incontri con il contemporaneo è una performance deliziosa dello scrittore veneziano Tiziano Scarpa

Tiziano Scarpa presenterà una lettura scenica dal titolo “Profittevoli esempi di vizio e di virtù”, uno spettacolo in poesia che l’autore sta portando in giro con enorme successo in tutta Italia.

La specie umana non merita di sopravvivere; per trovare qualche esempio a cui ispirarsi per migliorare, è necessario rivolgersi altrove, al regno animale e vegetale, e perfino agli oggetti.

O a quei pochi esseri umani che esprimono ancora qualcosa di buono.

Tiziano Scarpa fa proprio questo: si guarda intorno e chiede aiuto alle piantine di arachidi, al pesce nasello, alla caffettiera, al bruco, ne indaga le caratteristiche per ricavare da loro uno sprone, un’iniezione di energia morale; ma lo fa anche con gli eroi civili del nostro tempo, come Marco Cappato, e con i campioni sportivi in declino che non mollano neanche di fronte all’inevitabile. Il suo è uno spettacolo di poesia in piedi; o, come dicono gli anglosassoni, stand up poetry: non solo perché si recita sul palco, ma perché è fatta di parole che cercano di non accasciarsi.

Evento a cura di MAT Mare Alto Teatro.

Informazioni

Giovedì 25 gennaio 2024 | ore 18

Biblioteca Civica | Sezione Storica

Centro culturale Altinate San Gaetano

via Altinate 71 | Padova

TIZIANO SCARPA

PROFITTEVOLI ESEMPI DI VIZI E VIRTU’

ingresso libero fino ad esaurimento posti

info: eventi@marealtoteatro.it - 375 620 7272

prenotazioni su : https://www.marealtoteatro.it/ - https://www.tarassacoteatro.it/eventi/

Prenotazione non obbligatoria, ma prenotando ti assicuri il posto e contribuirai ad una raccolta fondi a favore della FONDAZIONE SALUS PUERI della Pediatria di Padova.

