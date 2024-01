Il regista Ciro Formisano presenta "L'anima in pace"

Sabato 27 gennaio al Cinema Esperia, Ciro Formisano presenta il suo secondo lungometraggio dopo il premiatissimo "L'esodo": "L'ANIMA IN PACE". Scritto e diretto da Ciro Formisano. Interpreti: Livia Antonelli, Donatella Finocchiaro, Lorenzo Adorni, Daniela Poggi, Federico Mancini. Drammatico durata 88 minuti. Produzione Italia 2023.

Nella Roma del lockdown Dora (la superlativa debuttante Livia Antonelli) conduce un'esistenza difficile. Fa un lavoro faticoso: consegna spese a domicilio portando spesso pacchi pesanti. Ha alle spalle una situazione familiare complicata. Senza residenza propria, è ospitata di malavoglia da una zia assieme ad una madre disfunzionale (Donatella Finocchiaro in un'ottima caratterizzazione) che è affidata legalmente alla sua responsabilità. Ha due fratellini che i servizi sociali hanno consegnato ad una famiglia affidataria.

Ha una relazione problematica con un giovane pusher che la utilizza per le sue consegne. In una città segnata da forti disparità sociale un giorno fa un incontro che forse potrebbe cambiarle la vita. Ma non è così facile fare i conti con la vita e con se stessa.Con Dora Formisano traccia il ritratto di una donna inusuale, diversa da quelle che vediamo di solito nel cinema. Dotata da una forza nutrita delle proprie fragilità e attraversata da tutte le problematiche della condizione femminile contemporanea, che il film analizza da una prospettiva inusuale. Al termine della proiezione il regista sarò a disposizione del pubblico per dialogare e rispondere alle domande degli spettatori.