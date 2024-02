Retake Padova propone un mese ricco di iniziative per la cura della città: ecco quando e dove

Prezzo non disponibile

Retake - associazione culturale che agisce per contrastare il degrado e stimolare il senso civico, inaugura l’anno nuovo con un mese pieno di iniziative aperte a tutti, per stimolare il desiderio di essere cittadini attivi

Dopo il grande successo dell’incontro avvenuto a Gennaio con “DUE ORE PER LA MIA CITTA’”, l’associazione ripropone l’evento questo 24 febbraio.

I volontari interessati si ritroveranno per 2 ore dalle 10.00 alle 12.00 in 9 punti della città per prendersi cura dell'ambiente circostante.

Ognuno potrà scegliere la zona di intervento che preferisce e ritrovarsi insieme agli altri per migliorare le aree verdi, panchine, strade, ecc raccogliendo i rifiuti abbandonati. I punti di ritrovo sono: Sacro Cuore, Piazza Mazzini, Guizza, Zona S. Osvaldo, Arcella, Torre, Camin, Porta Portello, Mandria.

Gli altri appuntamenti programmati sono:

Venerdì 2 febbraio: “RACCOLTA CICCHE IN ISOLA MEMMIA” Pulizia intensiva di Prato della Valle, con nuove attrezzature: soffiatore e aspiratori funzionanti a batteria.

Domenica 11 febbraio: " RETAKE IN MASCHERA" Festeggiamo insieme il Carnevale con una passeggiata a piedi o in bicicletta travestiti in maschera.

Sabato 17 febbraio: " CLEAN UP PONTE DALMAZIA" rendiamo più bello e pulito il ponte Dalmazia.

Domenica 3 marzo : " GNOGNA RUN" Retake partecipa alla seconda edizione della "GnognaRun", corsa sportiva di beneficenza, che si terrà per le vie del centro della città di Treviso.

Domenica 10 marzo: "CLEAN UP LA CITTADELLA" Intervento di pulizia delle aree verdi circostanti La Cittadella in zona Stanga a Padova.

Queste giornate puntano a stimolare una presa di coscienza collettiva sul tema della cura e valorizzazione dei beni comuni, con l’obiettivo di proteggere l‘ambiente e contribuire al benessere della società. A questo scopo Retake agisce in collaborazione con AcegasApsAmga e con gli enti locali.

Questi sono alcuni degli eventi che Retake propone in queste settimane. Se vuoi saperne di più e partecipare, ci puoi trovare su Facebook e su Instagram.

Cos’è Retake

È un’associazione nata a Roma nel 2014, che si è poi sviluppata lungo lo stivale arrivando in più 40 città italiane. L’organizzazione di volontariato opera tramite molteplici eventi di mobilitazione civica, progetti educativi e collaborazioni pubblico-private coinvolgendo, nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, tutte le componenti del contesto sociale, nell’ambito della cornice basata sul principio di sussidiarietà orizzontale.

Retake è arrivata fino a Padova e ha accolto tutti i cittadini che hanno sentito e sentono la necessità di agire in prima persona promuovendo la riqualificazione di parchi e di aree giochi, attività contro l’abbandono dei rifiuti e l’inquinamento, la cancellazione di scritte vandaliche e anche attraverso attività didattiche nelle scuole.

L’obiettivo è quindi quello di migliorare la nostra città, rendendola più pulita e più bella e diffondere il senso civico del prendersi cura del proprio territorio.

I nostri interventi si concretizzano in vere e proprie passeggiate ecologiche muniti di sacchi, guanti, pinze, scope e buona compagnia.

L’invito a partecipare è per tutti coloro che vorranno, come cittadini attivi, portare un messaggio di educazione verso la cura dell’ambiente.

https://www.facebook.com/retakepadova

https://www.instagram.com/retakepadova/

Foto articolo da post Facebook