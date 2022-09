Riapre il cinema Esperia, “Malacarne” è il primo film in programma

Il cinema Esperia di via Chiesanuova 90 a Padova riapre il 17 e 18 settembre ospitando l’uscita in prima visione di

Malacarne

di Lucia Zanettin

con Piergiorgio Piccoli, Anna Zago, Samuele Ferri, Sofia Vigliar, Fabio Barone,

Italia 2022 – Produzione LiLLa Film di Davide Casadio. Durata 91’

Un film per gli amanti della montagna, pieno di bellissimi panorami, di passione, di forti sentimenti e di arcani misteri.

Girato tra i 1800 e 2000 metri sui monti di Veneto e Trentino, con il supporto del Centro Cinematografico e Cineteca del C.A.I

Il titolo richiama le famose “Buse di Malacarne”, sopra la Val di Primiero, un ambiente incontaminato e suggestivo. Una storia con dinamiche noir che si sviluppano attorno alla ricerca di un figlio scomparso.

Location nella Val di Fumo, nella Valle del Vanoi, nella catena del Lagorai e nella frazione di Mel nel Comune di Borgo Valbelluna.

Sinossi

Un film drammatico, che ha per protagonista una montagna inviolata e misteriosa, che attira a sè i diversi protagonisti. I legami che s’intrecciano tra loro alimentano un clima di sospetto, acuito dall’ambiente. Il desiderio e la paura profonda di percorrere sentieri inaccessibili li conducono al colpo di scena finale, dove si comprende la vera essenza delle cose.

Un figlio scomparso senza esser mai ritrovato, un padre che va alla sua ricerca dopo tanto tempo. L’ambiente del film è un territorio impervio, difficile, dove si muovono pochi personaggi sospettosi. Una barista, il padre del ragazzo, sconosciuto nel territorio, una guida acida e introversa, una malgara in quota, a poco cammino dalle Buse di Malacarne. I quattro si incontrano e si confrontano nel tentativo di aiutare Giovanni alla ricerca del figlio. Le suggestive vette acuiscono i loro rapporti, li mettono a dura prova, regalando una bellezza di immagini che diventa spietata. La montagna che pare si sia presa il ragazzo ha una sinistra fama. E’ mistero, ed è fascino. La ricerca fa affiorare sfumature di personalità, che si svelano a poco a poco, proprio nel rapporto con l’ambiente e diventa una metafora dell’esistenza. La storia si evolve progressivamente scoprendo minimi aspetti a prima vista insignificanti che tali però non sono, e indicano un trivio dove bisogna saper riuscire a distinguere l’apertura della via d’uscita.

Programmazione

con patrocinio del C.A.I. Sezione di Padova

Sabato 17 settembre ore 21

sarà presente l’attore Samuele Ferri

Domenica 18 settembre ore 21

previsto collegamento video con la regista Lucia Zanettin

Ingresso

biglietto intero: 6 euro

biglietto ridotto 5 euro

Info web

https://www.facebook.com/CinemaEsperiaPadova

Foto articolo da comunicato stampa