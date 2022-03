"Bellezza e cosmesi nell'antico Egitto", la conferenza (anche online) agli Eremitani

Al museo Eremitani, in Sala del Romanino in piazza Eremitani 8 a Padova, giovedì 10 marzo si terrà il primo dei cinque incontri (anche online) del ciclo "La ricerca della bellezza. Viaggio Millenario tra cosmesi, alchimia, farmacopea" organizzato dalla Società Archeologica Veneta in collaborazione con il Museo Archeologico di Padova e con il coordinamento di Francesca Veronese per il Museo Archeologico e di Giulio Carraro per la Società Archeologica Veneta

Programma

Tutte le conferenze iniziano alle ore 17.30

Giovedì 31 marzo 2022

Bellezza e cosmesi nell'antico Egitto

Emanuele Marcello Ciampini - Università Ca' Foscari

Giovedì 7 aprile 2022

Lo specchio di Venere, l'ampolla di Maddalena: bellezze rappresentate in età moderna

Alessandra Pattanaro, Università di Padova

Ingresso

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Prenotazione consigliata:

tel. 049 8204515 oppure musei@comune.padova.it

Informazioni

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Segreteria Museo Archeologico

tel. 049 8204572

Società Archeologica Veneta

corso Garibaldi, 41 - 35121 Padova

archeologicaveneta@gmail.com

https://www. archeologicaveneta.com/

Online

in diretta anche da remoto chiedendo il link a archeologiaveneta@gmail.com

Ricordiamo che per l'ingresso a eventi, spettacoli, mostre, musei e biblioteche bisogna esibire il "Green Pass Rafforzato".

