Continua la rassegna "Risvegli" in Orto botanico: la notte in jazz e l’alba con Wagner

L’edizione 2021 di Risvegli prosegue venerdì 23 e mercoledì 28 luglio con due appuntamenti dedicati alla musica, declinata in una veste insolita e coinvolgente.

Venerdì 23 luglio

A esibirsi per primo, il 23 luglio alle ore 21, sarà l’Orquesta ReuSónica Trio, tre esperti di «musica dall’insolito». Rocco Papìa, Xavi Lozano e Marco Zanotti inviteranno a riflettere sulle nostre abitudini quotidiane e a ridurre la nostra impronta ecologica attraverso un concerto world-jazz suonato con strumenti autoprodotti, costruiti con materiali e oggetti d’uso comune. Un viaggio di suoni e racconti che alterna arrangiamenti di brani raffinati come quelli di Shakti di John McLaughlin a temi popolari mediterranei e sudamericani, e a composizioni originali, in un concerto che sta attraversando in questi mesi l'Europa per sensibilizzare il pubblico sul tema dei rifiuti e dell’iperconsumo. Uno spettacolo dedicato al mare, ecosistema sul quale ORT incentra da anni tutte le proprie attività divulgative e artistiche.

La partecipazione all'iniziativa è su prenotazione (link in fondo alla pagina) ed è compresa nel biglietto dell'Orto, ridotto a 5 euro a partire dalle ore 20 (oltre alle consuete gratuità, l'ingresso è gratuito anche per bambini/e fino a 12 anni). In occasione dell'evento è possibile visitare le serre del Giardino della biodiversità e «Planet Book. La mostra» dalle 20 alle 23, con ultimo ingresso alle ore 22.15.

23 luglio – Orquesta ReuSónica Trio: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/ort-orquesta-reusonica-trio-in-concerto/

Mercoledì 28 luglio

Il secondo appuntamento musicale si terrà mercoledì 28 luglio alle ore 5.45 e rivelerà al pubblico il fascino inconsueto dell’Orto botanico alle prime luci dell'alba: l’OPV - Orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Marco Angius, eseguirà l’Idillio di Sigfrido di Richard Wagner, accompagnando con le sue note l’inizio di un nuovo giorno.

Il brano, uno dei simboli del naturalismo musicale, racchiude tutti gli elementi della natura che vengono qui fusi e restituiti in un flusso sonoro inarrestabile: l’acqua del fiume Reno, i richiami della foresta, la memoria del fuoco delle valchirie. Tutto concorre ad aprire il suono al mondo e la forma musicale diventa essa stessa natura rivelata.

La partecipazione al concerto è su prenotazione (link in fondo alla pagina) ed è compresa nel biglietto di ingresso all'Orto Botanico, ridotto a 5 euro. Con lo stesso biglietto è possibile vistare l’Orto e «Planet Book. La mostra» dalle 5.20 alle 7.30.

28 luglio – Orchestra di Padova e del Veneto: https://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/idillio-allalba-concerto-di-opv-orchestra-di-padova-e-del-veneto/

In caso di maltempo, gli eventi potrebbero essere rimandati. A tutti i prenotati verrà eventualmente inviata una comunicazione in merito.

Per informazioni e prenotazioni

Foto articolo da comunicato stampa e dalla pagina Facebook dell'Orto Botanico di Padova.

