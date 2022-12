A Cittadella la mostra "Ritratti - Cogliere l'essenza" dal 15 al 30 dicembre 2022. Una mostra dedicata al ritratto, ovvero all'arte di cogliere l'essenza di un soggetto. L’artista infatti coglie impressioni profonde che poi trasferisce al suo meglio creando un’opera, che trasmette più dimensioni, anche non visibili, ma che ricreano in chi la guarda un senso più completo di una copia.

L’inclinazione dello sguardo, una particolare posa delle spalle, la luce e i colori scelti, convogliano un messaggio complesso e di grande valore. Per questo da sempre si eseguono ritratti, e non solo di persone famose, ma anche di familiari, o ad esempio di animali che sono stati parte della famiglia e hanno un grande valore emotivo. Questo è quanto le artiste Nadia Kuzina, Raffaella Zanetello e (aggiungere nome) propongono in questa bella mostra a Cittadella. Potrete non solo ammirare le loro opere, ma se lo vorrete potrete anche arricchire la vostra casa e la vostra vita con presenze ricche di emozione e significato.