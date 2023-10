"Romanzo breve” lo spettacolo sul palco di Rec.Itando Acting Studio

Terzo appuntamento, questo sabato, per la rassegna di spettacoli teatrali in casa Rec.Itando Acting Studio: sul palco, sabato 21 ottobre alle 21, la compagnia Ophelia and the Corò nuts, per la commedia romantica e pantomima musicale Romanzo Breve: sono ancora disponibili posti, le prenotazioni sono aperte all’indirizzo segreteria@recitando.it e sul sito www.recitando.it.

Lo spettacolo, una appassionata commedia musicale che riporta sulla bocca degli spettatori il sapore degli anni ’60. Un dialogo sul palco fra musica, parole e romanticismo, che però ha alle spalle una produzione davvero complessa: alla regia di Romina Ranzato, che dello spettacolo è anche autrice, si accosta la scenografia di Cristian Coro, coronando il tutto con i costumi di Caterina Riccomini e gli arrangiamenti musicali di Ivan di Noia. 70 minuti per un atto unico da non perdere.

Rec.Itando Acting Studio, la scuola di recitazione teatrale e cinematografica ideata e diretta da Vittorio Attene, ha inaugurato il suo teatro già nell’autunno del 2022, con una rassegna che raccoglie e offre una vetrina culturale a due passi dal Centro cittadino ad alcune delle compagnie più prolifiche e appassionate del movimento teatrale padovano. Il nuovo teatro trova spazio all’interno della stessa scuola, in via Makallé 97 interno 5, e ha una capienza di 60 posti. La rassegna si compone di due tranches stagionali, la seconda delle quali si svolgerà da gennaio a marzo inoltrato, per un totale di sei appuntamenti con altrettante piéces messe in scena da compagnie locali.

Ogni spettacolo comincerà alle ore 21.00 (escluse le repliche, che verranno programmate di volta in volta), e richiederà al pubblico un contributo di 10 euro per singolo spettacolo.

Dopo Romanzo Breve, la rassegna di Rec.itando riprenderà il prossimo 3 novembre, con l’improvvisazione di Teatro Believe dell’attore padovano Zeno Cavalla, per la sua rassegna del venerdì sera con “Scegli”, mentre la rassegna Rec.Itando torna sabato 4 novembre con “L’ombra di Peter” di Gianluca Paradiso.

La prenotazione è caldamente consigliata

Iscrizione diretta sul sito https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/

Per contatti, richieste e iscrizioni: segreteria@recitando.it

Foto articolo da comunicato stampa e da https://recitando.it/eventi-e-spettacoli-a-padova/