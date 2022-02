“Rotonde dedicate alle donne che hanno fatto la differenza”, l'inaugurazione del progetto in via Tommaseo

Prezzo non disponibile

Grazie alla proposta avanzata dalla Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili, le rotonde della città prendono vita per testimoniare il valore delle donne.

“Ogni volta che sarà riconosciuto, ricordato e tramandato il nome ed il valore di una donna avremo fatto un passo in avanti sulla strada del rispetto e avremo contribuito a dire a tutti, ma soprattutto alle ragazze ed ai ragazzi, che è possibile immaginare e realizzare un futuro diverso lavorando fianco a fianco.

Ogni volta che sarà riconosciuto, ricordato e tramandato il nome ed il valore di una donna vivremo in un Paese più civile, più nuovo, libero da stereotipi e violenza” - presidente della Commissione Luciana Sergiacomi.

Scopri la mappa delle rotonde - Progetto “Rotonde dedicate alle donne che hanno fatto la differenza"

La prima rotonda, dedicata alla magistrata Graziana Campanato, viene inaugurata venerdì 4 febbraio davanti al Palazzo di Giustizia in via Tommaseo alle ore 11, alla presenza del sindaco Sergio Giordani, dell’assessore alla cultura Andrea Colasio e della presidente della Commissione per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili Luciana Sergiacomi.

