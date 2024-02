“110… e lode!”: un concerto da massimo dei voti per la rassegna “I sabati del conservatorio”

Continua con “110… e lode!” - il concerto a cura dei migliori diplomati - la rassegna “I Sabati del Conservatorio”, un appuntamento nella tradizione del cartellone che di anno in anno porta al pubblico di Padova le nuove eccellenze dell’Istituto musicale: un evento che, simbolicamente e non solo, rappresenta il “trait d’union” ufficiale fra gli studi e la carriera professionale, l’aula e il palcoscenico. I programmi di questa ricorrenza annuale si contraddistinguono inoltre per raffinatezza e qualità, in quanto vengono scelti appositamente per dimostrare il livello di preparazione maturato e mettere in risalto le qualità tecniche e la sensibilità artistica degli interpreti.

Scarica il depliant del concerto

Sono tre i giovani musicisti ad essersi distinti con il massimo dei voti e gli ulteriori riconoscimenti di lode e menzione d’onore che il 24 febbraio, alle 18, guadagnano il palco dell’Auditorium Pollini nella corrente stagione concertistica dei “Sabati”, giunta allo speciale traguardo della XXV edizione: Giuseppe Dato (diploma di Biennio in Pianoforte jazz), Annelie Ingrosso e Chiara Volpato Redi (entrambe diplomate al Triennio di Violino).

Tre eccellenze che quindi hanno il pregio di fornire anche un’immagine attuale del Conservatorio, dove l’area classica oggigiorno convive con nuovi linguaggi entrati di rigore in ambito accademico e divenuti materia di insegnamento. Cominciando dalla tradizione, Annelie Ingrosso, accompagnata al pianoforte dal prof. Pierluigi Piran, proporrà il primo movimento, Allegro con spirito, dalla Sonata per violino e pianoforte in Mi bemolle maggiore op. 12 n. 3 di Beethoven, dalle tre sonate dedicate a Salieri, magnifico e concitato dialogo di sonorità e note, il Valse-scherzo in do maggiore per violino e orchestra op. 34 di Cajkovskij, magistrale esempio di appassionato virtuosismo, e “Hora Bessarabia” per violino solo della contemporanea Roxanna Panufnik, una danza scritta per partecipare al Concorso Menuhin che si ispira alla passione del grande violinista, fondatore della competizione, per la musica gitana dell’Est Europa. Chiara Volpato Redi, sempre accompagnata dal prof. Piran, eseguirà il Caprice Basque op. 24 di Pablo de Sarasate, composizione virtuosistica influenzata dalla danza basca “zortziko”, lo Scherzo in do minore per violino e pianoforte, WoO 2, di Brahms, dalla Sonata F.A.E., scritta in collaborazione con Robert Schumann e Albert Dietrich e per omaggiare il comune amico Joseph Joachim, e ancora di Sarasate la Zigeunerweisen op. 20, pezzo di bravura che si rifà alle tradizioni del folclore ungherese e, in particolare, del popolo rom. Giuseppe Dato offrirà un suo personale tributo a Luca Flores, geniale pianista e compositore della scena jazzistica italiana scomparso tragicamente nel 1995 (il libro “Il disco del mondo” di Walter Veltroni, da cui è stato tratto il film “Piano, solo” di Riccardo Milani, è dedicato a lui). La riscrittura di Dato di brani quali “Silent Brother”, “Max 2 Supersoul”, “Dice Dance” e “How far can you fly?”, oltre alla dedica originale “Ninna nanna per Luca”, sono un ritratto delicato e struggente del mondo musicale di Flores, tra classica, jazz e vita. Chiude il programma il toccante e nondimeno elegante brano di Dato “Thanks for all”, cantato da Alberto Forzan. Insieme al giovane talentuoso pianista suoneranno i musicisti: Irene Trinca Colonel, flauto traverso, Alberto Zuanon, contrabbasso jazz, Francesco De Tuoni, batteria, Chiara Bosna, Federica Cassia, Gaia Virgilio, Sarà Nica, Maddalena Von Bothmer, Alessandro Catania, Anna Battistel, Valentina Pillitu, violini, Federico Franco, Riccardo Losito, viole, Vasil Angelov, Marco Narne, violoncelli.

Ingresso

Appuntamento all'Auditorium Pollini, via C. Cassan (laterale via Altinate) - Padova. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

