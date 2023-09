Sagra di Mandr!hola

Torna, da giovedì 7 settembre a domenica 10 settembre l’appuntamento con la Sagra di Mandriola di Albignasego: un momento che segna anche una ripartenza, dopo tre anni di stop per l’emergenza Covid e per il cantiere per la realizzazione della nuova piazza nell’area retrostante alla Chiesa che aveva reso di fatto indisponibili gli spazi normalmente utilizzati per la festa.

Un appuntamento atteso, che vede impegnato un folto gruppo di volontari di diverse età e affianca proposte ricreative momenti di riflessione. #ripartiamo – sagra di Madr!hola il nome scelto per l’appuntamento che arriva in un momento di passaggio e trasformazione per la comunità, dallo scorso dicembre sotto la guida di don Stefano Margola, parroco anche della vicina comunità di Sant’Agostino con cui Mandriola ha avviato in questi ultimi mesi molti percorsi comuni.

La giornata conclusiva, domenica 10, sarà segnata alle ore 18 da una tavola rotonda, un momento voluto dalla parrocchia per interrogarsi insieme, grazie al contributo di diverse voci e di diversi sguardi, sulle strade da intraprendere come parrocchia per essere una comunità capace di accogliere e includere: l’appuntamento vedrà gli interventi di suor Albina, direttrice delle cucine popolari di Padova, di Giovanni Putoto, responsabile della programmazione e dell’area scientifica di Cuamm Medici con l’Africa, di Marco Antonio Longo, diacono della cappellania del carcere Due Palazzi. Modera Stefano Vietina, giornalista.

Il programma

Il programma prenderà il via giovedì 7 settembre con la Cena con delitto, una serata all’insegna del giallo e del mistero (posti limitati, prenotazione obbligatoria), venerdì 8 sarà la volta della serata dedicata alla pizza in pala, con la proposta di baby dance per i più piccoli e a seguire il divertente quiz game i cervelloni, per mettere in gioco abilità e astuzia.

Sabato 9 l’attesa serata del marinaio con una proposta a base di gran fritto e paella, accompagnata dalla musica anni Sessanta, Settanta e Ottanta e dall’animazione dedicata ai più piccoli.

Domenica 10 una giornata dedicata alla comunità, con la messa per il Santo Patrono San Giacomo Apostolo e il pranzo (prenotazione obbligatoria). Nel pomeriggio, oltre alla già citata tavola rotonda sull’accoglienza, una caccia al tesoro per i più piccoli.

