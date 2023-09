Sagra patronale a Torre nel 245esimo di consacrazione della chiesa parrocchiale

La parrocchia padovana di Torre (quartiere 3 Est - Territorio: Fiera, Stanga, Forcellini, Mortise, Torre, San Lazzaro, Ponte di Brenta, Zona industriale, Isola di Terranegra, Camin, Granze) festeggia i santi patroni (San Michele e la Madonna del Rosario) con una sagra ricca di iniziative: sei giornate dense di musica, cultura e divertimento che, quest’anno, inizieranno venerdì 22 settembre fino a domenica 24, per poi riprendere da venerdì 29 settembre a domenica 1 ottobre.

La sagra vanta una tradizione di oltre cinquant’anni legata alla celebrazione del patrono san Michele Arcangelo, ricordato l’ultima domenica di settembre. Negli anni i festeggiamenti si sono estesi anche alla prima domenica di ottobre, in onore della Madonna del Rosario, compatrona della prima parrocchia sorta fuori dalle mura della città, secondo le testimonianze storiche che ne attestano la presenza subito dopo il Mille.

Attorno alle celebrazioni dei due patroni ruotano quindi tutte le varie iniziative, con la tavola calda, le serate musicali, le mostre. Già sabato 23 è previsto un mini torneo per i fanciulli della associazione sportiva Torre. Domenica 24 la comunità è invitata alla messa solenne delle ore 10, animata dal coro parrocchiale, per onorare il patrono. Alla preghiera si accompagna un pomeriggio di divertimento per i bambini e i ragazzi dai 6 ai 12 anni. A loro è dedicata la 12^ edizione del “Gold garden bike”, una corsa in bicicletta non competitiva. I partecipanti si sfidano dalle ore 15.30 in un circuito su prato appositamente allestito nello spazio verde adiacente alla sala parrocchiale e allo stand; dopo la gara potranno recuperare le energie al punto di ristoro.

Terminata la sfida sulle due ruote, vi sarà la premiazione e la possibilità di usufruire stand gastronomico o paninoteca. Ogni sera a partire dalle 21 sono programmate serate di intrattenimento musicale tra cui una serata dedicata alla musica d’autore italiana, una serata di musica soul, una serata di musica country con insegnanti di ballo e infine vi sarà spazio per i giovani della comunità impegnati in gruppi musicali. Si affianca alle serate musicali una serata dedicata alla commedia in dialetto veneto. Si ritiene così di soddisfare l’esigenza espressa negli anni dalla collettività finalizzata a consentire di prolungare la permanenza negli spazi organizzati per creare occasioni di conoscenza.

Essenziali per garantire la realizzazione dell’evento sono i “volontari” che superano le cento unità e per i quali questo evento costituisce occasione di crescita nella conoscenza reciproca, premessa necessaria per la crescita della comunità. In cartellone anche mostre d'arte, una serata dedicata alla conoscenza della storia e arte nella nostra chiesa, un allestimento di “aula scuola elementare anni 50”, vendita libri usati, un palatenda per concerti di musica e ballo, un intrattenimento per bambini in età scuola dell’Infanzia con uno spettacolo di magia. Immancabile e ricca l'offerta gastronomica con la presenza oltre alla tavola calda, della Birreria e di alcuni stand in cui gustare le crepes e la classica bancarella castagne animata dal gruppo scout.

Questi i momenti salienti della sagra:

da mercoledì 20 a venerdì 22 settembre alle 18.30, in chiesa, santa messa e preghiera in preparazione alla festa patronale;

venerdi 22 settembre alle 21: serata con “Acoustic Mood Project” che presentano “I migliori anni” canzoni italiane d’autore.

sabato 23 alle 15.30, incontro di calcetto organizzato dal calcio torre;

sabato 23 settembre alle 21: serata con “Menphis Experience” che presentano “Omaggio alla Soul music”. Da Aretha Franklin a Otis redding.

domenica 24, festa del patrono, alle 10, santa messa solenne;

domenica 24 alle 21: “Serata Country”. Con scuole di ballo e maestri.

Venerdì 29 settembre alle 21: serata con “Laura Pirri”, Omaggio a Mina.

sabato 30 settembre alle 21: notturno d’arte per celebrare i 245 anni della consacrazione della chiesa di Torre. Farà da guida il direttore del Museo diocesano di Padova;

sabato 30 settembre alle 21: “Compagnia Arlecchino”: commedia in dialetto Veneto “Xe rivà el castigamatti”.

domenica 1 ottobre alle 17 incontro con il mago fedele, il “mago dei sorrisi” per i più piccoli e le famiglie;

domenica 1, festa della Madonna del Rosario, copatrona di Torre; alle 10, santa messa solenne. Si ricorderanno gli anniversari dei 25 e 50 anni di matrimonio.

Domenica 1 Ottobre alle 21: Gruppo Musicale con i giovani di Torre.

Lo stand gastronomico propone 3 serate a tema:

venerdì 22 settembre serata baccalà,

domenica 24 serata del musso con gnocchi artigianali,

venerdi 29 settembre pesce fritto.

Le altre serate saranno proposti i classici piatti della tradizione veneta come bigoli in salsa, grigliata di costicine, salsicce, polli e polenta; non mancheranno certo le patatine fritte o contorni di stagione. Altra proposta viene dallo stand paninoteca con specialità panini caldi, piatti di affettati e l'immancabile birra alla spina. Gli anni di organizzazione dell’evento hanno consentito di capitalizzare le buone prassi e allo stesso tempo di trovare soluzioni concrete agli eventuali problemi incontrati. Ci aspettiamo un numero di visitatori importante (6.000 presenti circa) e quest’anno la nostra Sagra vanta il Patrocinio del Comune di Padova e conta di ottenere un contributo dalla Regione Veneto.

(Don Giuseppe Tommasin e il Comitato Organizzatore)