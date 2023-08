La sagra della pizza hawaiana, festa di Sant’Ananas all'Arcella Bella

11 - 12 - 13 agosto, ogni giorno dalle ore 18

La tradizionale sagra della pizza hawaiana - Festa di Sant’Ananas

Parco Milcovich, Padova, presso ‘Arcella Bella’

La festa di Sant’Ananas è un momento importante da celebrare insieme tra concerti, drink e pizze hawaiane. Una fuga dalla realtà cittadina verso lidi lontani ed esotici, rimanendo fedeli alle tradizioni di questa sagra storica. Non esiste scetticismo che regga di fronte a tanta dolcezza e al giallo splendente che allieterà chi trascorre il weekend prima di Ferragosto a Padova. Sul palco per animare questo weekend gioioso:

Miserable Man: al ritorno dall’Indonesia nel 2010 si ritrova senza lavoro, casa, vespa e con quattro spiccioli in banca! Si trasferisce a Norwich, Inghilterra e incomincia a suonare la chitarra per strada e quasi per caso si ritrova a riarrangiare canzoni pop in chiave reggae e a riscuotere un discreto successo. Venerdì 11 agosto, ore 21.

Andrea Turino: Dj Set e sassofono suonato live, un’eclettica selezione di brani house e un mix di sonorità che offre una combinazione di ritmi e groove coinvolgenti. Sabato 12 agosto ore 19.

Bum Bum Fritz: un live energico, appassionante, intrigante. Duo di musica elettronica che mescola testi recitati e live electronics coinvolgendo il pubblico in uno spettacolo che mescola suono, poesia e teatro. Domenica 13 agosto, ore 19.

La pizzeria di Arcella Bella propone, oltre al classico listino:

Hawaiana: Pomodoro, mozzarella, prosciutto, ananas

U.S.Ananas: Pomodoro, mozzarella, ananas, bacon, cipolla croccante

Biancananas: mozzarella, ananas, stracchino, pepe nero

Novità dalla cucina:

Spiedini di gamberi e ananas: gamberi, ananas, semi di sesamo, menta, paprika

Insalata di ananas, speck e robiola: ins. valeriana, speck, pistacchi, robiola, ananas, glassa di aceto balsamico

Previsto il gelato all’ananas.

I chioschi bar propongono nuove ricette:

Pina Colada

Ananas a cubetti

Ananas al Vermouth rosso e arance

Mexicananas: tequila, maraschino, succo pompelmo, succo d’ananas, ananas

Arcella Bella 2023:

• Non è richiesto un biglietto per l’ingresso, è gradita una libera offerta a sostegno della proposta artistica.

• È vietato introdurre bevande, lattine, bottiglie, vetro.

? L’arrivo al parco in bicicletta è consigliato, l’ingresso in bicicletta non è purtroppo consentito.

• Il Parco Milcovich è aperto ogni giorno, gli stand di Arcella Bella aprono tra le 18 e le 19. Controlla il sito arcellabella.com per scoprire gli orari di ogni evento in programma!

Arcella Bella

Arcella Bella è un punto d’incontro, un giardino nel più grande quartiere di Padova.

Da aprile a settembre il Parco Milcovich diventa un porto sicuro per passare una serata a riparo dalla calura estiva lasciandosi trasportare da un programma ricco di concerti, spettacoli, talks, proiezioni cinematografiche e iniziative culturali di ogni genere, da laboratori a performance di arte contemporanea.

I tre palchi con diversi eventi, le cinque aree ristoro con proposte variegate e le aree gioco per i bambini e per gli amici a quattro zampe rendono Arcella Bella un giardino accogliente, inclusivo ed accessibile a chiunque voglia godersi una serata in tranquillità a due passi dal centro.

Grazie alla collaborazione con le associazioni e le comunità che popolano il nostro quartiere, il menù del parco non offre solo il classico panino da festival, ma propone piatti etnici, affiancati a piatti della tradizione italiana e veneta e alla pizza de Il Voglia Di, mentre per l’aperitivo o per il cocktail del dopo cena ci sono i chioschi di Arcella Bella e di Versi Ribelli. La Yarda approda all’Arcella con un chiosco di drink di produzione propria. Dulcis in fundo, quest’estate Arcella Bella ospita la gelateria Tre Garofani.

