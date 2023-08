Torna la sagra di San Gaetano a Terranegra, nel quartiere Forcellini a Padova dal 4 all'8 agosto. Saranno a disposizione ricco stand gastronomico, pesca di beneficenza, gonfiabili per bambini, music pub, spazio liscio e tanti concerti e spettacoli dal vivo.

? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ?

Appuntamento al ciale dell'Internato Ignoto, 11 nei pressi della Chiesa di Terranegra.

Le parole di Don Fabio

"Chissà quante volte abbiamo sentito la frase: "Chi si ferma è perduto", e quale senso di mancanza ha fatto scaturire in noi il doversi per forza confrontare con gli altri, procedere al passo nella stessa corsia... o nello stesso capannone per costruire legami solidi e solidali

Cari amici, è giunto il tempo della "festa grande" per la comunità di Terranegra, che guarda ad un personaggio antico, ma di attuale sensibilità come San Gaetano Thiene, e nel suo nome cerca di credere alla Provvidenza per fermarsi senza perdersi, per riprendersi, risvegliando così tradizioni, sapori, colori, affetti ritrovati e preparandosi per lasciare spazio all'allegria di tutti i festaioli.

Tutti i depositi sono stati aperti, gli strumenti della cucina si stanno lucidando a festa grazie a numerosi e preziosi volontari, che si preparano a cucinare e serviree i piatti della tradizione anche col sostegno dei più giovani, nuove gradite leve.

Ma non finisce qui! Ovviamente come ogni festa, la musica rallegra ogni serata e accoglie ogni visitatore riempiendo l'aria di questa parte della città, mentra la fortuna e la beneficienza sono pronte ad essere sfidate, nella tradizionale Pesca. E' vero che, per alcuni giorni, le strade sono impregnate del pro-fumo di buon cibo, che sfida il profumo dell'incenso con cui lodare il buon Dio e i padri che hanno scelto nell'apostolo della Provvidenza il patrono, anticipando la celebrazione a domenica 6 agosto. Ma è anche vero che se uno dovrà portare unpo' di pazienza, prima di arrivare alle leccornie desideratel qui avrà l'occasione di salutare gli amici che ritornano alla parrocchia d'origine a cui sono legati da un rapporto speciale.

Insomma, la sagra di San Gaetano cerca di non dimenticare nessuno e ogni volta sembra comunicare:"Non importa chi tu sia, qui sei il benvenuto".

Buona festa a chi si ferma e si ritrova".

Don Fabio Parroco

Info web

https://www.facebook.com/sagraditerranegra.padova/

www.sagraterranegra.it/

Foto articolo da https://www.facebook.com/photo?fbid=575415784794534&set=a.479518791050901