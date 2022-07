La sagra è finita, il don "spegne" lo spettacolo pirotecnico

A Villatora di Saonara la sagra parrocchiale da decenni si è sempre conclusa con uno spettacolo pirotecnico, tanto bello quanto costoso e pericoloso per la salute degli animali. Quest'anno don Valentino Sguotti ha preso una decisione drastica che sicuramente farà discutere, ma che potrebbe diventare un esempio concreto per altre realtà fieristiche della provincia di Padova. «Stiamo vivendo un periodo storico - ha detto - caratterizzato dalla crisi economica. Buttare via migliaia di euro per qualche minuto di euforia mi è sembrato un insulto alla povertà. Allo stesso tempo i petardi sono il nemico numero uno dei nostri amici a quattro zampe. Ogni anno con i botti cani e gatti scappano dai recinti e rischiano di farsi male, ma anche di mettere a repentaglio la sicurezza degli umani. Ecco perchè, dopo essermi confrontato con il gruppo di lavoro della parrocchia, abbiamo deciso di togliere questo spettacolo». E' giusto sottolineare come i cinque giorni di sagra abbiano fatto registrare nell'area parrocchiale di Villatora il classico tutto esaurito. Segno questo che al di là dei botti finali, è la sostanza quello che avvicina la collettività agli eventi fieristici. «Mi auguro - ha concluso - che il nostro esempio venga preso in considerazione anche da altre sagre padovane e a poco a poco si metta la parola fine a questa inutile spesa di denaro, a favore di iniziative sociali più utili. Ribadisco, nel perido storico che stiamo trascorrendo, c'è poco da scherzare e sempre più famiglie rischiano di non avere più i soldi per unire il pranzo con la cena".