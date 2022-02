San Valentino alle terme con cena romantica inclusa

Per una giornata indimenticabile con la persona amata, scegli la nostra offerta speciale pensata per un San Valentino all'insegna del Benessere. Dall 12 all 14 febbraio 2022:

PACCHETTO RUBINO: 150 euro a coppia

Ingresso serale dalle 18.30 alle 23.30

Cena dedicata romantica a lume di candela presso Bistrot Due.Zero in tenuta relax, bevande escluse

Soft Live Music durante la cena

Accesso serale alle piscine termali interna ed esterna e Royal Spa

Spa kit: accappatoio, telo spugna

PACCHETTO DIAMANTE: 290 euro a coppia

Ingresso giornaliero dalle 10.30 alle 23.30

“Finché c’è cioccolato c’è gioia”. Goloso massaggio distensivo di coppia alla profumazione di cioccolato da 50 minuti

Cena dedicata romantica a lume di candela presso Bistrot Due.Zero in tenuta relax, bevande escluse

Soft Live Music durante la cena

Accesso giornaliero alle piscine termali interna ed esterna e Royal Spa

Spa kit: accappatoio, telo spugna

Regala e regalati un momento di Relax e Benessere con la persona amata in tutta sicurezza!

Informazioni e contatti

Offerta a disponibilità limitata. Per Info e prenotazione chiamaci allo 049 8911711 o scrivici a info@mioni.it.

Web: https://www.mioni.it/offerte/156/cena_di_san_valentino.htm.