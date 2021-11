Sapori d’Autunno 2021, vendita diretta di prodotti del territorio e degustazioni in Prato della Valle

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Torna in Prato della Valle la manifestazione "Sapori d'autunno 2021" con la possibilità di acquistare i prodotti tipici padovani. Nei weekend del 5,6 e 7 novembre e il 12, 13, 14. Apertura al pubblico venerdì dalle ore 15 alle 19, sabato e domenica dalle ore 9 alle 19. Da lunedì a giovedì chiuso,

Scarica il volantino e la piantina della manifestazione

Dettagli

Due fine settimana all’insegna dell’incontro tra produttori di eccellenze e un pubblico attento e curioso verso i buoni frutti del territorio patavino e non solo.

L’evento prenderà il via nei giorni 5-6-7 novembre e si concluderà nel week end successivo, 12-13-14 novembre 2021.

La manifestazione sarà aperta al pubblico entrambi i venerdì dalle 15 alle 19 e i sabati e le domeniche dalle 9 alle 19.

Già attivo dal 5 novembre, in questa giornata ci sarà anche l’inaugurazione vera e propria dell’evento a partire dalle 18.

Occasione unica in cui poter scoprire le delizie del territorio locale approfittando anche di numerose attività quali degustazioni, workshop e laboratori con una cornice meravigliosa a fare da sottofondo.

Prato della Valle, una delle piazze principali della città del Santo, sarà lo scrigno per i tesori della gastronomia di Sapori d’Autunno – Mercato a km zero. Nell’area esterna, di fronte all’abbazia di Santa Giustina, troveranno posto una quarantina di aziende locali che proporranno i loro migliori prodotti rigorosamente coltivati o allevati in terra padovana e veneta.

Prenotare le degustazioni

Si possono anche prenotare le degustazioni, tutti i dettagli al sito https://saporipadovani.it/degustazioni/

Al costo di soli 9 euro potrete gustare: una pietanza fredda, una pietanza calda, un dolce, un bicchiere di vino (che accompagna i primi 2 piatti) e un liquore digestivo a fine degustazione.

Dove

Lobo di Santa Giustina

Prato della Valle, Padova, Italy

Orari

Venerdì 5/11/21 dalle ore 15 alle 19

Sabato 6/11/21 dalle ore 9 alle ore 19

Domenica 7/11/21 dalle ore 9 alle ore 19

Venerdì 12/11/21 dalle ore 15 alle 19

Sabato 13/11/21 dalle ore 9 alle ore 19

Domenica 14/11/21 dalle ore 9 alle ore 19

Contatti

saporipadovani@heads.it | +39 0422 202428

Info web

https://www.facebook.com/saporipadovani

https://saporipadovani.it/

https://saporipadovani.it/sapori-autunno-2021/

Foto articolo da comunicato stampa e da Facebook

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...