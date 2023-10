Scacchi in piazza a Este

Prezzo non disponibile

Quindici scacchisti sfidano in simultanea il maestro internazionale di scacchi Federico Manca. La manifestazione aperta al pubblico si svolgerà in Piazza Maggiore a Este domenica 8 ottobre a cominciare dalle ore 16.

Federico Manca è Maestro Internazionale a partire dal 1990, anno in cui ha vinto la medaglia di bronzo individuale (come seconda riserva) alle Olimpiadi degli Scacchi del 1990 di Novi Sad, è arrivato secondo al campionato italiano di Chianciano Terme e ha vinto il Memorial Flesh in Ungheria. Ripete il secondo posto al campionato italiano nel 1993, mentre nel 2006 arriva terzo. Il suo record nel rating mondiale lo ottiene nella classifica FIDE di ottobre 2012 dove ottiene 2433 punti Elo.

La manifestazione è organizzata dalla Nuova Pro Loco Este 2020.