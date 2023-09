L'Associazione Scoprilaterra propone: Scavacanali - Naturalmente fluire - Piccolo festival culturale in dialogo con il paesaggio. Nel corso del pomeriggio di sabato 9 settembre si alterneranno diverse attività rivolte a giovani, famiglie e bambini, dedicate alla scoperta e ri-scoperta del paesaggio sospeso tra terra e acqua che circonda l'idrovora di Santa Margherita.

Il programma prevede: visita guidata all'idrovora di Santa Margherita, laboratori per bambini, mostra d'arte di Giorgio Bellingardo, foto d'epoca, Brenta Blues in concert e in serata vibrazioni di Gong a cura di Marco Piron.

Info: https://scoprilaterra.ning.com/.