"Secondo noi la donna...", uno spettacolo tra poesia e musica il 20 gennaio 2024. In occasione dell'iniziativa "NON SEI SOLA", promossa con dedizione dall'Associazione Lagom per sensibilizzare l'attuale difficile contesto in cui le donne sono sempre più vittime di violenza, siamo lieti di presentare "Secondo Noi la Donna ...tra Poesia e Musica," uno spettacolo coinvolgente che celebra la forza e la bellezza della figura femminile che ha il Patrocinio del Comune di Ponte San Nicolò.

Data e Ora: Sabato 20 Gennaio 2024, alle 21.

Luogo: Sala Civica Unione Europea, Piazzale A. Spinelli, Ponte San Nicolò

L'ingresso è gratuito, ma coloro che desiderano possono contribuire con un'offerta, interamente devoluta a Casa Priscilla di Padova. Casa Priscilla, struttura solidale, offre supporto a minori, mamme, donne maltrattate e nuclei familiari in difficoltà.

Lo spettacolo

"Secondo Noi la Donna" è un omaggio emozionante che attraverso la musica e la poesia celebra i molteplici ruoli che le donne ricoprono nella società moderna: moglie, amante, madre, figlia, lavoratrice e tutti gli altri aspetti dell'universo femminile. Attraverso la voce di uomini si racconta la storia delle donne, evidenziando le qualità che rendono unica la vita di ognuno di noi.

Durante lo spettacolo, i talentuosi artisti: Johnny Asolari (Chitarra e Voce), Andrea Capovilla (Voce), Davide Giacometti (Voce Recitante), Mauro Giavarina (Tastiere), porteranno il pubblico in un viaggio emozionale attraverso canzoni, testi, poesie e monologhi che narrano l'essenza dell'universo femminile.

Per maggiori info: scrivi a info@lagomassociazione.it o contatta il 349 5783156.