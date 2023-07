Secret tour: il giardino di Valsanzibio nella notte di S. Lorenzo

Uno dei giardini più belli d’Italia come non è mai stato raccontato, con apertura straordinaria di alcuni suoi angoli segreti e lo spettacolo della luce del tramonto nella notte di San Lorenzo! Nel 1631 la nobile famiglia Barbarigo si rifugiò in questo luogo per fuggire al contagio della peste nera che imperversava a Venezia ed in tutta Europa. In questa occasione, Zuane Francesco Barbarigo fece un solenne voto a Dio: se il resto della sua famiglia fosse stata risparmiata dalla terribile malattia, avrebbe portato a termine un’opera grandiosa e salvifica.

Il Giardino monumentale di Valsanzibio non è il semplice giardino di una villa veneta: è la rappresentazione del viaggio spirituale che l’uomo deve compiere verso la purificazione e la salvezza. Un percorso che attraverseremo insieme. Veneto Segreto vi porterà alla scoperta dell’allegoria che caratterizza questo luogo unico al mondo. L’itinerario comprende zone solitamente chiuse al pubblico, con la suggestiva luce del tramonto che ci accompagnerà in questo percorso iniziatico! Nella stessa serata,ad allietare questa bellissima location sarà la festa del villaggio per festeggiare S. Lorenzo, patrono del borgo.

