IV festa del Bacchiglione: corteo d’acqua delle remiere padovane e inaugurazione della mostra "Acque venete realta"

Sabato 23 aprile 2022 avrà luogo la 4° Festa del Bacchiglione, importante corteo d’acque delle Remiere Padovane. L’iniziativa è organizzata dalla Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con Forcole d’Oro. Il corteo partirà da Padova (Paltana) dalla sede della Rari Nantes Patavium 1905 e, superata la Canottieri Padova, approderà a Selvazzano Dentro in Golena Sabbionari. A Palazzo Eugenio Maestri verrà poi inaugurata una Mostra retrospettiva di grafica e scultura del maestro Francesco Lucianetti (1944-2020), valente ed appassionato interprete delle “Acque Venete”, oltre che esperto rematore. La Mostra dal titolo “Acque Venete: Realtà, Sogno ed Emozione” verrà inaugurata in sala Vittorio De Zanche alle ore 11 e sarà aperta al pubblico fino al 7 maggio negli orari di apertura della Biblioteca.

«Sabato 23 aprile, sulle acque del nostro splendido fiume, si terrà la quarta Festa del Bacchiglione. – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – Ritorna un grande evento molto atteso e celebrativo dopo un lungo periodo di limitazioni a causa dell’emergenza sanitaria. Uno spettacolare corteo d’acqua delle Remiere Padovane: un’occasione per rivivere antiche tradizioni molto amate e permette di vivere la nostra Città da una prospettiva privilegiata che ci regala grandi emozioni. Grazie alla passione e all’impegno del Presidente del Centro Studi Forcole d’Oro l’architetto Boris Premrù e degli amici della Remiera “Da Selvazan” che ci hanno fatto scoprire il fascino ed il valore storico della Voga alla Veneta».

«Riprendono le attività legate al Fiume Bacchiglione – afferma l’Assessore alla Valorizzazione del Territorio e alle Opere Fluviali Giacomo Rodighiero – insieme al Centro Studi Forcole d’Oro è stato organizzato il corteo d’acqua delle Remiere Padovane con ospiti la Rari Nantes Patavium 1905 e sarà presente anche la nostra Remiera “Da Selvazan”. Un suggestivo spettacolo da ammirare dagli argini e una bellissima opportunità per mantenere vive le nostre tradizioni, stando insieme, valorizzando l’ambiente naturale in cui viviamo. Dopo l’approdo in Golena Sabbionari a Tencarola per dare ancora più lustro all’iniziativa verrà inaugurata la Mostra dell’artista Francesco Lucianetti che con le sue interpretazioni grafiche e scultoree di “Acque Venete” è riuscito nel tempo a dare risalto alla parte poetico pittorica di questa coinvolgente disciplina e un ringraziamento anche alla moglie Paola Salmaso che ha curato la realizzazione della Mostra con attenzione e passione».

«Ben dieci sodalizi padovani parteciperanno alla quarta Festa del Bacchiglione – aggiunge il Presidente del Centro Studi Forcole d’Oro Boris Premrù – che vedrà sfilare la più ricca rappresentanza di barche con l’obiettivo di promuovere l’importante capitolo della nostra storia e delle nostre tradizioni rappresentato dalla Voga alla Veneta».

Programma dell’evento

La manifestazione avrà inizio alle ore 9.15 dalla Rari Nantes Patavium 1905 con un grande corteo di barche che risalirà il nostro splendido fiume per raggiungere la Città di Selvazzano Dentro, con approdo a Tencarola, previsto per le ore 10.

Alle ore 11 si terrà l’inaugurazione della Mostra “Acque Venete Realtà, Sogno ed Emozione” dell’artista Francesco Lucianetti in Sala Vittorio De Zanche in via Roma 32 a Palazzo Eugenio Maestri.

