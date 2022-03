Selvazzano Dentro si illumina di lilla

In occasione della XI^ Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, Palazzo Eugenio Maestri di Selvazzano Dentro martedì 15 marzo alle ore 19 si illuminerà di Lilla per focalizzare l'attenzione sui Disturbi Alimentari. Il Fiocchetto Lilla è un simbolo che rappresenta la voce di tantissimi genitori, professionisti, associazioni, Istituzioni che lavorano e lottano per costruire una cultura fondata sull'ascolto e condivisione, avere ambulatori e centri dedicati alla cura in tutta Italia.

