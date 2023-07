Sentieri sonori 2023: escursioni e concerti al tramonto gli ultimi due appuntamenti a Montegrotto

Nell’estate 2023 il Parco Regionale dei Colli Euganei è diventato il palcoscenico naturale di concerti che ha riunito artisti provenienti da tutto il mondo che si sono esibiti in altrettante suggestive cornici del comprensorio euganeo. Un’edizione legata alle sonorità della world music: dalla Spagna ai Balcani passando per Brasile, Giappone e Irlanda. Un programma sviluppato con l’obiettivo non solo di offrire momenti di spettacolo, ma anche di permettere alle persone di scoprire angoli nascosti dei Colli Euganei attraverso l’esplorazione del territorio. In ogni tappa musicisti e pubblico risalgono a piedi alcuni sentieri fino a prati, radure e anfiteatri naturali dove il suono degli strumenti dialoga con il paesaggio circostante.

Sabato 29 luglio

A chiudere la rassegna un doppio appuntamento per un fine settimana in viaggio dal Giappone ai Balcani, fino ai Colli Euganei. La maestosa parete rocciosa dell’Ex Cava Bonetti (Montegrotto) incornicerà l’appuntamento di sabato 29 luglio alle 21.30, dedicato agli Kyo Shin Do. Impegnati a trasmettere la cultura musicale legata al Taiko, il tamburo giapponese a forma di barile, i performers offriranno al pubblico un’esperienza musicalmente e visivamente coinvolgente. Melodie dalla potente struttura ritmica, animata dalla rigorosa spiritualità giapponese. Le principali attività del gruppo, tra cui anche svariati corsi di formazione per chiunque desideri approcciare questa pratica, cercano di condurre l’allievo e lo spettatore alla conoscenza del Sé. Uno spettacolo che è una fusione di esibizione di arte marziale e concerto di tamburi giapponesi. Un evento per chi ama le antiche discipline giapponesi, tra azione e musica.

È previsto un contributo euro 15 (+ddp e comm serv) che comprende escursione e concerto; ridotto dai 10 ai 16 anni o se si adotta un albero su wownature.eu, euro 12 (+ddp e comm serv). Gratuito under 10 e accompagnato di persone con disabilità. I biglietti in prevendita sono acquistabili fino al-le 17 del giorno dell’evento sul sito https://www.sentierisonori.it/kyoshindo/ o il giorno del concerto.

ESCURSIONE - Per raggiungere il luogo del concerto, è prevista un’escursione di 5km (dislivello 190m). Escursione sui monti che cingono la vallata ove sorge Villa Draghi, sui ripidi sentieri che in pochi passi rivelano insieme l’origine vulcanica e l’antico mare in cui le lave fecero sollevare le colline euganee. Il ritrovo dalle 19 alle 18.45 è a Montegrotto Terme (Via Enrico Fermi). È consigliato indossare scarpe comode e adatte al trekking, abbigliamento leggero e traspirante, torcia per scendere la sera.

RITROVO

In via Enrico Fermi, 35036 Montegrotto Terme PD LINK MAPS

ORARIO RITROVO PER IL TREKKING

dalle 19 alle 19.45

dalle 19 alle 19.45

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live

TEMPO DI PERCORRENZA

Andata 75' – Ritorno (notturna) 30'

Andata 75’ – Ritorno (notturna) 30’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONE

E (Escursionistico)

Lunghezza 5 km, dislivello 190 m

E (Escursionistico)

Lunghezza 5 km, dislivello 190 m

FOOD & DRINK Food truck con prodotti del territorio

ACCESSIBILITÀ Concerto e percorso accessibili (info dettagliate nella sezione del sito Accessibilità )

https://www.sentierisonori.it/kyoshindo/

Domenica 30 luglio

A chiudere la rassegna, domenica 30 luglio sempre a Montegrotto saranno i Balkan Bazar & Drum Circle. Per la prima volta la rassegna ospita Sentieri Sonori Junior, la rassegna dedicata ai bambini dai 3 ai 10 anni per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e laboratori di musica. Il concerto inizierà coinvolgendo gli escursionisti, che saranno chiamati a partecipare a un laboratorio di Drum Circle che sfocerà nel concerto vero e proprio. Un vero e proprio live-set con i musicisti della band Balkan Bazar. In partenza alle 20, il sestetto, guidato dalla voce di Wilson Columbus, coniugherà armoniosamente la potenza delle sonorità rockeggianti con la vivacità e la forza della tradizione musicale balcanica. I Balkan Bazar improntano il loro repertorio ispirandosi prevalentemente alla cultura musicale albanese, allargata anche a tutta l’area balcanica, e contaminandola con il rock continentale.

È previsto un contributo euro 12 (+ddp e comm serv) che comprende escursione e concerto; ridotto dai 10 ai 16 anni o se si adotta un albero su wownature.eu, euro 10 (+ddp e comm serv). Gratuito under 10 e accompagnato di persone con disabilità. I biglietti in prevendita sono acquistabili fino alle 17 del giorno dell’evento sul sito https://www.sentierisonori.it/balkanbazar/ o il giorno del concerto.

ESCURSIONE - Per raggiungere il luogo del concerto, è prevista un’escursione di 3km (dislivello 110m). Escursione (un po’ più semplice di quella del giorno precedente) sui monti che cingono la vallata ove sorge Villa Draghi, sui ripidi sentieri che in pochi passi rivelano insieme l’origine vulcanica e l’antico mare in cui le lave fecero sollevare le colline euganee. Il ritrovo dalle 17 alle 18.30 è a Montegrotto Terme (Via Enrico Fermi). È consigliato indossare scarpe comode e adatte al trekking, abbigliamento leggero e traspirante, torcia per scendere la sera.

RITROVO

In via Enrico Fermi, 35036 Montegrotto Terme PD LINK MAPS

ORARIO RITROVO PER IL TREKKING

dalle 17.30 alle 18

dalle 17.30 alle 18

Ti consigliamo di arrivare presto se vuoi fare l'escursione con più relax, esplorare il luogo del concerto o fare aperitivo mentre aspetti il live

TEMPO DI PERCORRENZA

Andata 60' – Ritorno (notturna) 30'

Andata 60’ – Ritorno (notturna) 30’

DIFFICOLTÀ ESCURSIONE

E (Escursionistico)

Lunghezza 3 km, dislivello 110 m

E (Escursionistico)

Lunghezza 3 km, dislivello 110 m

FOOD & DRINK Food truck con prodotti del territorio

ACCESSIBILITÀ Concerto e percorso accessibili (info dettagliate nella sezione del sito Accessibilità )

https://www.sentierisonori.it/balkanbazar/

Accessibilità

Sentieri Sonori si arricchisce nel 2023 di un’importante collaborazione con le cooperative sociali Solaris e Nuova idea. Queste, nell’ambito del progetto “Tutti Inclusi” promosso dalla Regione Veneto e dall’ULSS 6, con il contributo del Comune di Montegrotto Terme, supportano l’organizzazione della rassegna per studiare le soluzioni che consentano di allargare al massimo la fruibilità degli itinerari e degli eventi, a favore di persone con disabilità. Alcuni utenti delle cooperative, con varie disabilità, hanno collaborato come volontari, a supporto degli eventi. Gli eventi del 2023 ci permetteranno anche di testare l’efficacia delle soluzioni adottate, per avviare un percorso di miglioramento continuo che porti la rassegna a essere fruibile per tutti il prima possibile.

Un fine settimana quindi accessibile. Per questo evento, si riesce a proporre un itinerario accessibile, inizialmente in comune per tutti, per poi proseguire lungo un percorso dedicato che si svolge per circa 1 km su un sentiero pressoché pianeggiante in terra battuta (sufficientemente largo). Si sale poi per 1 km circa su strada sterrata in leggera pendenza (50 m di dislivello graduali) fino a cava Bonetti. Al ritorno, dopo aver ripercorso in discesa la strada di accesso alla cava, si attraversa via circonvallazione ovest e si rientra al parcheggio seguendo la pista ciclabile interamente pianeggiante. Il concerto si svolge all’aperto presso l’ex cava Bonetti. Il palco sarà allestito al centro dell’ampia radura davanti alla parete rocciosa, e sarà raggiungibile senza dislivelli, attraverso il prato, anche scendendo direttamente da un’auto. Il pubblico sarà seduto a terra sul prato; sarà dedicata un’area per il pubblico con carrozzina su un lato della platea (del prato). Luci solo sul palco, non sono utilizzate luci stroboscopiche né effetti luminosi. Presenti servizi igienici accessibili a 100 m. Per ulteriori informazioni scrivi alla mail dedicata: tuttinclusi@coop-solaris.it

La rassegna

La rassegna è un’azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile del Parco Regionale dei Colli Euganei, riconoscimento attestato da Europarc Federation, federazione degli enti gestori di aree protette Eu-ropee. Quest’anno il progetto si pone ulteriori obiettivi: sviluppare il potenziale del festival come occasione per coltivare coesione e inclusione sociale, migliorare la sostenibilità del programma, la sua accessibilità e la potenzialità educativa.

Continua anche la collaborazione con Etifor, spin-off dell’Università di Padova, con il quale collaboriamo per rendere l’edizione 2023 Climate Positive. Anche quest’anno, verranno calcolati e compensati gli impat-ti dell’evento proteggendo le foreste esistenti e piantando nuovi alberi in zone selezionate. I partecipanti al Festival verranno inoltre coinvolti grazie a un codice sconto da utilizzare nella piattaforma wownature.eu, che permetterà di contribuire direttamente ai progetti di riforestazione. Infine, sarà anche disponibile - per tutti coloro che adottano alberi nel portale - l’ingresso al Festival a prezzo ridotto.

L’evento, ideato dall’Associazione Play APS, è realizzato con il sostegno di Fondazione Cariparo, con il pa-trocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Padova e del Comune di Galzignano Terme. L’evento gode anche del patrocinio e del contributo del Parco Regionale dei Colli Euganei, Turismo sociale e inclu-sivo nel Veneto, AULSS 6, Città di Abano Terme, Comune di Lozzo Atesino, Città di Montegrotto Terme e Comune di Teolo.

Sentieri Sonori 2023 è una manifestazione realizzata anche grazie al supporto del main sponsor BancAdria Colli Euganei e agli sponsor NaturaSì, Komatsu, Consorzio dei vini dei Colli Euganei, Lago Design. Si rin-graziano i partner wownature.eu, Idee Verdi, Strada del vino Colli Euganei, OGD Terme Colli Euganei, Coop Solaris, Scuola di Musica Pentagramma, Coop Nuova Idea, Abano Ritz. Media partner collieuga-nei.it e Radio Café24.

Foto articolo da comunicato stampa