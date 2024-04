“Sentieri Sonori Junior”, a contatto con la natura e con la musica: si parte da Teolo

Secondo appuntamento con Sentieri Sonori Junior, la rassegna dedicata a bambini dai 3 ai 10 anni per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni, musica e natura. Domenica 14 aprile il Parco Regionale dei Colli Euganei diventa il palcoscenico naturale per vivere un'esperienza diversa a contatto con la natura e con la musica.

In questa seconda avventura “Il suono delle cose”, i piccoli esploratori avranno l'opportunità di prendere ispirazione dalle antiche pratiche erboristiche dei monaci di Praglia. Un'esperienza indimenticabile alla scoperta di piante aromatiche e alimurgiche, sia coltivate che selvatiche. Scopriranno insieme i profumi unici e le molteplici applicazioni che possono avere nella nostra vita quotidiana.

Una volta giunti a destinazione, un concerto e laboratorio per strumenti di riciclo. Un oggetto apparentemente ordinario, come una ciabatta, un libro vecchio o una sedia rotta, può trasformarsi in uno strumento musicale. I piccoli partecipanti sono invitati a portare uno di questi oggetti. L’invito è di unirsi in questa avventura musicale unica nel suo genere, dove i bambini esploreranno il suono che emanano le cose che ci circondano e, soprattutto, il magico risultato che otteniamo quando uniamo le forze in un'orchestra tutta matta. Un appuntamento dove musica e la natura si incontrano per creare armonia e bellezza e scoprire il potenziale musicale nascosto negli oggetti di tutti i giorni.

«Anche quest'anno, l'amministrazione di Teolo conferma il suo sostegno all'iniziativa promossa da Sentieri Sonori, ottenendo il proprio patrocinio. - commenta Raffaella Cosentino, assessore alla Cultura, Turismo e Manifestazioni - Questa azione, focalizzata sul turismo sostenibile, si integra perfettamente nel programma regionale "Comuni Attivi", del quale Teolo è diventato parte integrante».

Il ritrovo è alle ore 15 presso parcheggio dell’Abbazia di Praglia (via Abbazia di Praglia – Teolo). Per informazioni info@sentierisonori.it. È suggerito indossare un abbigliamento adeguato al trekking (scarponi, cappello e occhiali da sole), un telo per sedersi a terra e acqua.

L’appuntamento è ad ingresso gratuito, su prenotazione fino ad esaurimento posti dal sito internet

https://www.sentierisonori.it/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-14-aprile-2024-il-suono-delle-cose-865428077677

https://www.facebook.com/events/7430503017004326/

La rassegna è ideata da APS Play, con il patrocinio della Provincia di Padova, il patrocinio e il contributo di Città di Montegrotto in collaborazione con Parco Regionale dei Colli Euganei, BancAdria Colli Euganei, NaturaSì, Idee Verdi, A Perdifiato, Komatsu Italia, Coop. Sociale Nuova Idea, Consorzio Veneto Terme Colli Marketing. Media partner Collieuganei.it L’iniziativa è realizzata con il contributo della Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 3 agosto 2021, n. 25.

La rassegna è a portata di zampa, dog-friendly. È possibile, infatti, portare il proprio animali domestici al seguito. Infine, quest’anno sarà data maggiore attenzione agli spostamenti per raggiungere la rassegna, contribuendo così ad avere meno impatto sull’ambiente. Le destinazioni scelte, infatti, sono facilmente raggiungibili attraverso i percorsi ciclabili del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Foto articolo da https://www.eventbrite.it/e/biglietti-14-aprile-2024-il-suono-delle-cose-865428077677