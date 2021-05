Tonano le escursioni e la musica con “Sentieri Sonori Junior”, partenza da Villa Draghi

La rassegna dedicata a bambini di tutte le età per scoprire i Colli Euganei attraverso esperienze che combinano escursioni e musica.

Passeggiando lungo i sentieri del grande parco di Villa Draghi osserveremo gli alberi che, maestosi, dominano la villa da secoli e quelli che invece sono arrivati in tempi più recenti a raccontare la storia del nostro territorio. Con l’aiuto di disegni e chiavi dicotomiche impareremo a conoscere le piante più tipiche. A seguire, il laboratorio ritmico con i tamburi e percussioni: i ragazzi in cerchio (drum circle) si divertiranno a eseguire ritmi collettivi variando sequenze e dinamiche sotto la guida dei musicisti che interverranno anche con strumenti melodici e armonici.

Ritrovo: ore 16.30 al Parcheggio del rustico di Villa Draghi (via E. Fermi - Montegrotto Terme) - Riceverai via mail le indicazioni con l’orario di partenza

Protocollo di sicurezza

Si avvisa che a seguito delle normative anti contagio COVID 19, si OBBLIGA il pubblico a tenere indossata la mascherina in tutte le aree e in modo continuativo. Non è necessaria durante l’escursione perchè la stessa è considerata attività sportiva e perchè viene mantenuta una distanza adeguata.

Per lo spettacolo la prenotazione di posti tra loro contigui è consentito esclusivamente a congiunti, conviventi o membri dello stesso nucleo familiare, sotto dichiarazione e piena responsabilità di chi si prenota. La prenotazione vale, in tal senso, come autodichiarazione la cui veridicità verrà trattata secondo i termini di legge.

In questo caso, chi si iscrive diventa il referente del gruppo per eventuali comunicazioni. Non è necessario indicare i nomi dei congiunti. Prenotazioni di singoli sono considerati nuclei a se stanti, e non è possibile integrare successivamente la costituzione dei gruppi aggiungendo ulteriori membri/prenotazioni tutti i posti sono previsti a sedere.