Fermento in vigna! Serata degustazione bollicine a Ca' della Vigna

Evento da Facebook https://www.facebook.com/events/1037705624154393/

Sabato 2 settembre ore 18.30 - Ca’ della Vigna - Selvazzano Dentro (PD)

Un’experience speciale di fine estate ti aspetta! Immersi tra il verde dei vigneti vivremo la poesia di un percorso di cena degustazione dedicato alle bollicine, vini che raccontano un lavoro artigianale d’eccellenza nel rispetto della terra e delle tradizioni.

Inizieremo un viaggio affascinante tra i vigneti di uva serprina, caratteristica dei colli Euganei, Raboso e Moscato Giallo per poi lasciarci sorprendere dai profumi, sapori e colori dei vini biologici di Ca’ della Vigna abbinati ai sapori di fine estate della gastronomia Il Pizzicagnolo di Padova. Una vera cena experience accompagnata dalle note dell’arpa della maestra Mariagioia per un’emozione unica.

- Vini in degustazione raccontati da Alice, sommelier professionista di @Italian Wine Lovers:

SERPRINO Ca’ della Vigna, fresco e piacevole servito come entrée e abbinato a 2 cicchetti (Crema di ricotta, peperone piquillo e taralli al sesamo sbriciolati - Mortadella, pistacchi e burrata)

VINFERMENTO, note frizzanti e aromatiche che sprigionano sentori di frutta fresca e fiori bianchi abbinati a Riso Venere alle verdurine, mela, pancetta e ricotta affumicata.

VINFERMENTO ROSE’, vino rosato frizzante dotato di maggiore complessità al gusto e olfatto abbinato a Prosciutto Crudo, fichi e formaggio di malga.

FIOR D’ARANCIO SPUMANTE DOCG Colli Euganei, bollicina dai profumi intensi ed inebrianti espressione autentica di questo territorio.

La serata sarà accompagnata dalle note poetiche dell’Arpa della Maestra MariaGioia.

Info utili

Quando? Sabato 2 settembre

Ora? Inizio Experience: ore 18.30 (arrivare 15 minuti prima per la registrazione)

Costo? 40 a persona (da pagare in loco prima dell’inizio dell’Experience)

Dove? Ca’ Della Vigna, via Montecchia, 15 Selvazzano Dentro (PD)

Parcheggio auto: park esterno, di fronte l’ingresso di Ca’ Della Vigna

In caso di maltempo l’evento sarà rinviato. Non sono presenti barriere architettoniche.

Prenota subito la Tua Experience! Posti Limitatissimi! Compila il Form di Richiesta Prenotazione!

Info web

https://www.facebook.com/events/1037705624154393/

https://www.stayinveneto.com/it/experiences/237-sabato-2-settembre-fermento-in-vigna-serata-degustazione-bollicine-di-fine-estate

Foto articolo da evento Facebook