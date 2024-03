Cena con delitto a Wimbledon - Cocktail & Bistrot

La Foresta di Sherlock in collaborazione con Wimbledon - Cocktail & Bistrot presenta la cena con Delitto "Sfida Mortale al Cucchiaio": 1950. Vecchi rancori e nuovi sogni, tutto con un unico obiettivo: Parigi! Una serata all'insegna del buon cibo, usata come sfida per scoprire chi è il migliore. Farina, sale, acqua, uova, zucchero e soprattutto.. un delitto! Questi gli ingredienti di questa cena investigativa, saporita e divertente!

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 12 aprile al numero 349 6710534. Menù della serata: