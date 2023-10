Spa day a Montegrotto Terme

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. E in questa occasione per staccare la spina, abbiamo organizzato una giornata esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Amici single, con noi le sorprese non finiscono mai e, questa volta, abbiamo intenzione di lasciavi sbalorditi. Una splendida giornata in spa nel fantastico Hotel Des Bains nelle fantastica zona termale di Montegrotto terme meta ideale per rilassarsi. Ci troveremo alle ore 10 in hotel per dare il via alle presentazioni ed iniziare la nostra day spa. Avrete la possibilità di rilassarvi, conoscere nuova gente single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine con cui iniziare a condividere nuove passioni e interessi.

La nostra tour leader Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Non perdere l’occasione di partecipare alla nostra giornata tra single!

Costi:

Quota senza Vip-card: 55 euro (15 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo 40 euro sul posto)

Titolari Vip-card: 48 euro (8 euro di quota organizzativa per riservare il posto +saldo 40 euro sul posto)

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre il 28 Ottobre 2023. Vi aspettiamo alle ore 10 - Hotel Des Bains Terme Via Mezzavia, 22, 35036 Montegrotto Terme PD. Per ulteriori informazioni, prenotazioni ccontattare il 3488781211.