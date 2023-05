Spettacolo di cabaret e musica con 'Nduccio e la banda di Selvazzano

L'Associazione Culturale Abruzzese-Molisano-Veneta “Balbino Del Nunzio” ha organizzato, per sabato 6 maggio p.v. presso il Teatro Polivalente del Circolo Ricreativo Comunale di Abano Terme, via Donati 1, uno spettacolo di cabaret e musica, con inizio alle ore 21, avente come protagonista il noto comico abruzzese ‘Nduccio (al secolo Germano D’Aurelio) con i suoi esilaranti monologhi.

Sarà accompagnato dalla Banda di Selvazzano, diretta dal M° Giuseppe Faggin, che eseguirà alcune delle canzoni più note di ‘Nduccio oltre a brani di noti compositori italiani ed esteri. Il cabarettista abruzzese vanta la partecipazione al programma televisivo di Renzo Arbore “Meno siamo e meglio stiamo”, andato in onda su RaiUno nel 2005, e ad altre trasmissioni importanti quali “Seven Show”, “Stand Up”, “Suonare Stella”, “Ride…Rai”, “Super Trambusto”. È stato ospite in programmi radiofonici a RadioRai con Roberto D’Agostino in “Fuori Onda” e con Ernesto Bassignano in “Ho perso il Trend”, a Radio Delta 1 con Annamaria Orfeo e Giuliano Gomez e a Rai 3 Abruzzo in “Buongiorno Regione”.

L’ingresso allo spettacolo è libero. Per informazioni cell. 335 330950. Prima dell’evento, dalle 18 alle 20, organizzato dal Circolo Ricreativo Comunale di Abano, è previsto un percorso di degustazione dei vini “agricoli” biodinamici a fermentazione naturale “Sott’a la capanne”: Montepulciano d’Abruzzo, Cococciola, Cerasuolo, Bianco frizzante e Rosato frizzante. I vini saranno accompagnati da assaggi di arrosticini, formaggi e salumi tipici abruzzesi. Per informazioni e prenotazioni: cell. 327 9209225.