"Una Fetta di Teatro", spettacolo per bambini “Famiglia Don Chisciotte” al San Carlo

Domenica 26 febbraio alle 16 al Teatro San Carlo va in scena lo spettacolo “Famiglia Don Chisciotte”, della compagnia Elementare Teatro, una bella rivisitazione del celebre scritto di Cervantes che da sempre ispira nuove messe in scena teatrali. Questa rappresentazione è consigliata ai bambini dai 6 anni in su.

Dopo 8 divertenti e affollati appuntamenti per bambini e famiglie, alternati tra Piccolo Teatro e Teatro San Carlo, con questo spettacolo si chiude la parentesi di spettacoli “in movimento” e da domenica 5 marzo si torna al Teatro Esperia, dove la rassegna si concluderà il 26 marzo.

Famiglia Don Chisciotte : Elementare Teatro rivisita un classico per bambini e famiglie, ispirato al romanzo di Miguel de Cervantes.

Don Chisciotte e Sancho Panza sono in viaggio da tanto tempo. Un tempo infinito, che ha fatto dimenticare loro il giorno della partenza. La loro quotidianità fatta di poco cibo, dormite sotto le stelle e lotte contro le visioni e i nemici del mondo, verrà interrotta dall’arrivo di un nuovo compagno di viaggio: una bambina dentro un cesto.

La nuova famiglia di Don Chisciotte dovrà combattere contro il nemico più temibile per salvare Dulcinea e, forse, ritrovare nuovamente la pace.

La rassegna “Una fetta di teatro” è organizzata dal Circuito Teatri e Città, con la direzione artistica de Gli Alcuni e con il patrocinio e sostegno dell’assessorato alla cultura del Comune di Padova e del MIC.

: il biglietto d’ingresso costa e si può acquistare presso la biglietteria del teatro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Convenzione con il parco degli alberi parlanti di treviso : presentando il biglietto degli spettacoli della rassegna sarà possibile ottenere un ingresso bambino a solo 1 euro per un percorso didattico a scelta (valido per un bambino accompagnato da un adulto pagante e su prenotazione a info.parco@alcuni.it entro il 31/12/23).

