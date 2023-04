All'Orto botanico di Padova lo spettacolo "L'ultima primavera silenziosa"

In un futuro al quale non vorremmo mai arrivare, in bilico su una zattera in mezzo a un mare troppo innalzato, i due protagonisti raccontano e leggono passi dal classico Primavera silenziosa di Rachel Carson e ragionano, in maniera divertente ma allo stesso tempo profonda, di cose che potrebbero accadere se ognuno di noi e la politica mondiale non prenderanno in seria considerazione la questione spinosa della cura dell’ambiente, che la biologa americana pose più di 60 anni fa con parole chiarissime e spesso già allora osteggiate.

L'evento si terrà in Auditorium dell'Orto botanico di Padova (ingresso dalla biglietteria, via Orto botanico 15). I biglietti sono disponibili online e in biglietteria, fino ad esaurimento dei posti. Per prenotare: https://ticket.midaticket.it/eventiortobotanico/Event/1336/Date/20230428/Ticket.

Lo spettacolo si svolge nell'ambito di Risvegli 2023, il festival che mette al centro la natura con le sue infinite forme e connessioni. Per maggiori informazioni: https://www.ortobotanicopd.it/it/risvegli-2023.