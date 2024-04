“Peripezie!”: Gabriel Fauré et son temps per la 58esima stagione concertistica OPV

Dal 12 ottobre 2023 al 23 maggio 2024 la nuova Stagione concertistica firmata dal Direttore musicale e artistico Marco Angius prende il titolo dai Cinque Pezzi per orchestra op. 16 di Schönberg, del quale verrà eseguita una delle sue opere capitali nel 150esimo anniversario della nascita, a cent’anni dalla storica tournée italiana che nel 1924 toccò anche la città di Padova. Con 14 concerti, di cui uno fuori abbinamento, Peripezie! stimolerà inediti percorsi d’ascolto con accostamenti spericolati del repertorio musicale (Strauss/Malipiero, Schönberg/Beethoven, Haydn/Ives, Mozart/Nieder, Mozart/Romitelli) e nuovi progetti che si concretizzeranno nell’integrale dei 27 Concerti per pianoforte e orchestra di Mozart con solista Leonora Armellini e delle 11 Sinfonie di Malipiero, avviata nel cinquantesimo anniversario della morte del compositore veneziano. Accanto ai quattro artisti in residenza, il nuovo cartellone porterà a Padova alcuni tra i più affermati solisti sulla scena internazionale, tra tutti il violinista Pinchas Zukerman, i pianisti Jan Lisiecki, Alessandro Taverna, Mariangela Vacatello e Michele Campanella, accanto ad alcuni tra i più interessanti artisti della nuova generazione, come i violinisti Andrea Obiso, Spalla dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, Veriko Tchumburidze, primo premio al Concorso Internazionale Henryk Wieniawski, e la pianista Ying Li, solista nell’appuntamento in collaborazione con La Società dei Concerti di Milano.

La 58ª Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto è organizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Veneto, Provincia di Padova, Comune di Padova e dei Mecenati “Art Bonus” Fondazione Cariparo, APS Holding, Acegas APS Amga e l’Associazione Amici OP

11 aprile 2024, ore 20.45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Leroy-Calatayud Direttore

Marie-Andrée Bouchard-Lesieur Mezzosoprano

Gabriel Fauré - Les Roses d'Ispahan, Chanson du pecheur, Dolly

Claude Debussy - Clair de Lune (orch. A. Caplet)

Jules Massenet - Le Poete et le Fantome

Camille Saint-Saëns - Aimons-nous, Le timbre d'argent, extrait

Theodore Dubois - Celui que j'aime

Henri Duparc - Aux etoiles

César Franck - Les Eolides

Émile Waldteufel - Valse des patineurs

18 aprile 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Sieva Borzak Direttore

Ying Li Pianoforte

Luca Antignani - Novità in prima esecuzione assoluta

Maurice Ravel - Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra

Franz Schubert - Sinfonia n. 7 "Incompiuta"

9 maggio 2024, ore 20:45

Auditorium Pollini

via Carlo Cassan 17 | Padova

Marc Nieman Direttore

Jan Lisiecki Pianoforte

Ludwig van Beethoven - Concerto per pianoforte e orchestra n. 4

Béla Bartók - Divertimento per archi

Joseph Haydn - Sinfonia n. 103 "Drumroll"

23 maggio 2024, ore 20:45

Teatro Verdi

via del Livello 32 | Padova

Michele Gamba Direttore

Leonora Armellini Pianoforte

Wolfgang Amadeus Mozart - Concerto per pianoforte e orchestra K 246 e K 488

Fausto Romitelli - The nameless city (1997)

Charles Ives - Washington's Birthday

La campagna abbonamenti avrà inizio a settembre 2023. Gli appuntamenti della nuova Stagione si terranno tra il Teatro Verdi e l’Auditorium Pollini di Padova, anticipati dalle prove generali aperte al pubblico alle ore 17 nella sede del Teatro Verdi, alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini.

info@opvorchestra.it tel. 049 656848 / 656626

Intero 20 euro / 17 euro OPV Card – Soci Amici OPV

Ridotto Under 35 10 euro

Disponibili online su Vivaticket.it e al botteghino, il giorno del concerto, a partire dalle ore 20.

