Amici della Musica, il Quartetto Dover archi per la 66esima stagione concertistica al Pollini

Giovedì 27 aprile, all’Auditorium Pollini, alle ore 20.15, concerto conclusivo della 66a Stagione degli Amici della Musica di Padova, con il Quartetto Dover, “uno dei più grandi quartetti d'archi degli ultimi 100 anni” (BBC Music Magazine). Il Quartetto Dover si è formato al prestigioso Curtis Institute of Music di Philadelphia, dove attualmente riveste il ruolo di docente, e alla Shepherd School of Music della Rice University di Houston. Il Quartetto è residente anche presso il Kennedy Center, la Bienen School of Music della Northwestern University, Artosphere e l'Amelia Island Chamber Music Festival.

L’attività concertistica è quindi costantemente abbinata con l’attività di formazione. Il Quartetto ha ricevuto una straordinaria serie di premi, dal Banff International String Quartet Competition 2013 e il Wigmore Hall International String Quartet Competition ,aIl'Hunt Family Award del Lincoln Center. Nell’estate 2020 è uscito l'affascinante film documentario "Strings Attached: On the Road with the Dover Quartet", che ha avuto grande successo di pubblico. Apprezzatissime anche le registrazioni del gruppo, dai Quartetti per archi di Beethoven, ai Quartetti di Schumann.

Il Quartetto Dover è richiestissimo in tutto il mondo e nella presente stagione sta compiendo due tournée in Europa. Nel concerto all’Auditorium Pollini il Quartetto Dover, partirà dal Quartetto op.33 n.2 di J. Haydn, considerato uno dei primi quartetti dalla perfetta forma classica, per giungere al Quartetto n.4Sz 91 di B. Bartók, esempio di fusione tra tradizione e innovazione, passando per le armonie slave del Quartetto op.51 di A. Dvo?ák. Alle ore 10.30 prova aperta all’Auditorium Pollini.

66a stagione concertistica Amici della musica di Padova

Giovedì 27 aprile 2023, ore 20.15 - Auditorium C. Pollini, Padova

Quartetto Dover archi

JOEL LINK violino

BRYAN LEE violino

HEZEKIAH LEUNG viola

CAMDEN SHAW violoncello

musiche di J. Haydn, B. Bartók, A. Dvo?ák.

La stagione è realizzata con il concorso del Ministero della Cultura, del Comune di Padova Assessorato alla Cultura, della Regione Veneto e grazie al sostegno storico della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, della Carraro S.p.A.

Biglietti

Studenti e giovani (30 anni) euro 8, Ridotti (65 anni) euro 22, Interi euro 27

I biglietti sono in vendita dal sito degli Amici della Musica su 2tickets.it, da Gabbia Dischi (via Dante 8, PD, da 5 giorni prima di ogni concerto e fino alle ore 18.30 del giorno stesso) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto dalle 19.30.

Informazioni

Associazione Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti 16b - Padova

telefono 049 8756763

email info@amicimusicapadova.org

sito https://www.amicimusicapadova.org/

pagina Facebook www.facebook.com/amicimusicapadova

