La violinista Veriko Tchumburidze debutta con OPV per la 58esima stagione concertistica OPV

La 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata Peripezie! e firmata dal Direttore artistico e musicale Marco Angius, giunge al settimo appuntamento musicale. Giovedì 18 gennaio2024 alle ore 20.45 il palco dell’Auditorium Pollini di Padova accoglierà il debutto con OPV della violinista turca Veriko Tchumburidze, per la prima volta a Padova dopo essersi imposta all’attenzione internazionale a seguito della vittoria, a vent’anni, del prestigioso Concorso Internazionale Henryk Wieniawski. Sul podio dell’Orchestra di Padova e del Veneto è atteso Wolfram Christ, già Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker, ora artista in residenza OPV.

In programma due capolavori del Romanticismo musicale come il Concerto per violino e orchestra di Antonín Dvo?ák, scritto in breve tempo subito dopo aver completato le celebri Danze Slave, e la Serenata n. 1 op. 11 di Johannes Brahms.

Alle ore 10.30 di giovedì 18 gennaio all’Auditorium Pollini di terrà la prova generale del concerto aperta al pubblico e alle scuole del territorio.

Nata ad Adana in Turchia nel 1996, Veriko Tchumburidze si è perfezionata con Dora Schwarzberg alla Hochschule di Vienna per poi proseguire il suo percorso formativo con la violinista Ana Chumachenco alla Hochschule di Monaco. Nel 2012 vince il primo premio al Concorso Tchaikovsky per giovani interpreti. Nel 2013 il Magazine turco Andante premia la violinista come “Miglior talento musicale emergente”. Ha tenuto il concerto d’apertura al 41° Festival di Istanbul con la Borusan Symphony Orchestra ed è stata invitata dal direttore Seiji Ozawa nella sua Accademia in Svizzera per un periodo di studio, così come dal Festival di Verbier. Dopo la vittoria al concorso Wieniawsky, l’interprete ha suonato al Beethoven Easter Festival, al Menuhin Festival di Gstadt, allo Schleswig- Holstein Musik Festival, al Musica Mundi Festival, all’Olympus Music Festival con Nicholas Angelich, Maxim Vengherov, Lisa Batiashvili, Michael Sanderling e molti altri musicisti. Dal 2016 la violinista suona un violino di Giambattista Guadagnini messo a sua disposizione dalla Fondazione tedesca Deutsche Musikleben.

Per molto tempo Prima Viola Principale dei Berliner Philharmoniker, Viola Principale dell’Orchestra del Festival di Lucerna e Professore alla Hochschule für Musik di Friburgo, Wolfram Christ è ampiamente riconosciuto come interprete che incarna la sincerità e l’integrità musicale. Lodato per le sue interpretazioni coinvolgenti e poetiche, Christ ha lavorato con le maggiori orchestre dei cinque continenti tra cui l’Orchestra da camera di Monaco, la Royal Danish Orchestra di Copenhagen, l’Orchestra Sinfonica d’Islanda, l’Orchestra Mozart di Bologna, l’Orchestra Nazionale di San Sebastian. Ha diretto in tournée la English Chamber Orchestra fino all’acclamata esibizione al Festival di Lucerna e ha debuttato con la New Japan Philharmonic Orchestra nell’autunno del 2019. Fino al 2013 Wolfram Christ ha ricoperto il ruolo di Direttore Ospite Principale della Stuttgart Chamber Orchestra esibendosi allo Schleswig-Holstein Music Festival e al Festival di Lucerna (2011), tenendo una tournée in America del sud (2012), collaborando con la pianista Hélène Grimaud (2013). Uscito nel 2014 per l’etichetta Hänssler Classic, il disco che raccoglie Le Sinfonie Amburghesi di Carl Philipp Emanuel Bach con Christ a capo della Stuttgart Chamber Orchestra ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali ed è attualmente considerata la migliore performance in circolazione.

Biglietti

Intero 20 euro; 17 euro su esibizione di OPV Card e iscritti all’Associazione Amici OPV

Ridotto 10 euro (Under 35).

I biglietti per i concerti saranno acquistabili online su Vivaticket.it (+ dir. prevendita) e presso i punti vendita Vivaticket, presso Gabbia Dischi (+ dir. prevendita) e al botteghino dell’Auditorium Pollini la sera del concerto a partire dalle 19.45.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista giovedì 18 gennaio alle ore 10.30 all’Auditorium Pollini di Padova. Biglietto Intero € 10,00; Ridotto € 7,00 (OPV Card, Amici OPV); Ridotto giovani (Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD).

Programma

Giovedì 18 gennaio 2023, ore 20.45 - Padova, Auditorium Pollini

Orchestra di Padova e del Veneto

Wolfram Christ, direttore

Veriko Tchumburidze, violino

Antonín Dvo?ák

Concerto per violino

Johannes Brahms

Serenata n. 1 op. 11

