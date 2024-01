Schumann “Tutto in una sera” con OPV, al Verdi la pianista Mariangela Vacatello e il direttore Francesco Angelico

Giovedì 11 gennaio 2024 alle ore 20.45 al Teatro Verdi Padova si terrà il primo appuntamento del nuovo anno della 58^ Stagione concertistica dell’Orchestra di Padova e del Veneto, intitolata Peripezie! e firmata dal Direttore artistico e musicale Marco Angius. Un evento speciale intitolato Tutto in una sera, volto ad approfondire in un’unica soluzione l’integrale dei brani per pianoforte e orchestra di Robert Schumann grazie alla presenza di due autorevoli interpreti come la pianista Mariangela Vacatello e il direttore Francesco Angelico.

Oltre ai capolavori per pianoforte e orchestra di Schumann che vedranno Mariangela Vacatello solista – Concerto in la minore op. 54, Introduzione e Allegro op. 134 e Konzertstück op. 86 – il programma si completerà con due elaborazioni orchestrali di brani pianistici di Schumann: Carnaval nella visione orchestrale di Maurice Ravel e la prima esecuzione italiana di Kinderjahr di Theodor W. Adorno, ovvero l’orchestrazione del grande filosofo e compositore tedesco di sei pezzi tratti dalla raccolta Album per la gioventù di Schumann.

Dopo essersi imposta sulla scena internazionale all’età di 17 anni, a seguito del 2° premio al Concorso “F. Liszt” di Utrecht, Mariangela Vacatello ha collezionato i più ambiti riconoscimenti: dal Concorso “F. Busoni” di Bolzano al “Van Cliburn” in Texas, al “Queen Elisabeth” di Bruxelles. Da oltre vent’anni è riconosciuta per la curiosità e versatilità degli orizzonti esecutivi, per il virtuosismo e la passione che si ritrovano nelle sue interpretazioni. Si è esibita in alcune tra le più importanti stagioni concertistiche del mondo come il Teatro alla Scala di Milano, IRCAM di Parigi, Società dei Concerti di Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Wigmore Hall di Londra, Carnegie Weill Hall di New York, Walt Disney Hall di Los Angeles, Oriental Centre di Shanghaj, collaborando con l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, Orchestra Rai di Torino, Filarmonica della Scala, Prague Chamber Orchestra, RSI Lugano e Filarmonica di Stoccarda. Mariangela Vacatello a Padova con OPV dopo aver preso parte al progetto RAI Immortali amate, registrando il Concerto per pianoforte e orchestra n. 3 di Beethoven.

Generalmusikdirektor dello Hessisches Staatstheater di Kassel (Germania) a partire dalla stagione 2017/2018, Francesco Angelico è ospite regolare di alcuni tra i più importanti teatri d’opera internazionali. Con “La Cenerentola” di Rossini è tornato a dirigere all’Opera di Stato Bavarese, mentre nella scorsa stagione ha debuttato al New National Theater di Tokyo con “Il Barbiere di Siviglia” di Rossini. Ha inoltre diretto al Gewandhaus Orchester di Lipsia e ha debuttato al Musikverein di Vienna con la Bruckner Orchester di Linz. Dopo il diploma di violoncello nel 2001 all’Istituto Musicale “Orazio Vecchi” di Modena, Francesco Angelico comincia lo studio della direzione d’orchestra del 2003 con il maestro Giorgio Bernasconi presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano, diplomandosi nel 2006. Dal 2013 al 2017 Francesco Angelico è stato direttore musicale principale della Tiroler Symphonieorchester, cosi come del Landestheater di Innsbruck. Nel 2016 per la sua interpretazione del capolavoro di Cilea “Adriana Lecouvreur” ha ricevuto il premio austriaco per il teatro musicale “Goldener Schikaneder”. Nel 2011 ha vinto il Deutscher Dirigenten Preis.

Biglietti

Intero (platea, palchi pepiano e I ordine): 28 euro / 25 euro OPV Card e Soci Amici OPV;

Ridotto (palchi II ordine e galleria): 23 euro / 20 euro OPV Card e Soci Amici OPV

Ridotto Under 35 (galleria): 10 euro.

I biglietti per i concerti saranno acquistabili online su Vivaticket.it (+ dir. prevendita) e presso i punti vendita Vivaticket e presso il botteghino del Teatro Verdi.

Prove generali

La prova generale del concerto è prevista giovedì 11 gennaio alle ore 17 al Teatro Verdi di Padova.

Biglietto Intero 10 euro; Ridotto 7 euro (OPV Card, Amici OPV); 5 euro Ridotto giovani (Under 35, Studenti Conservatorio “Pollini” e UNIPD).

Programma

Giovedì 11 gennaio 2024, ore 20.45 - Padova, Teatro Verdi

Orchestra di Padova e del Veneto

Francesco Angelico, direttore

Mariangela Vacatello, pianoforte

Robert Schumann

Concerto in la minore op. 54

Introduzione e Allegro op. 134

Konzertstück op. 86

Schumann/Ravel, Carnaval

Schumann/Adorno, Kinderjahr

