Stagione Lirica 2023 al Verdi con "La Bohème" di Giacomo Puccini

È un omaggio a Giacomo Puccini, in vista del centenario della sua scomparsa avvenuta a Bruxelles il 29 novembre 1924, il secondo titolo della Stagione Lirica 2023.

Al Teatro Verdi di Padova va in scena La Bohème, in un nuovo allestimento del Comune di Padova – Assessorato alla Cultura in co-produzione con il Comune di Treviso e il Comune di Rovigo.

Quarta opera di Puccini, su libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, è la storia d’amore di due giovani e squattrinati ragazzi pieni di speranza, Mimì e Rodolfo, accompagnati da Musetta e Marcello, che trascorrono in allegria e spensieratezza gran parte della loro esistenza, screziata di gelosia ma pur sempre leggera e immersa in una Parigi inebriante e gioiosa. Dentro questa cornice La Bohème è, in realtà, una storia che racconta la crescita e il dolore, il passaggio da un’adolescenza interiore a una maturità reale. L’allegra brigata si trova, infatti, a far i conti con la dura realtà della malattia di Mimì, sofferente di tubercolosi, che morirà tra le braccia del suo Rodolfo cambiando così per sempre il destino di tutti i personaggi.

In questa produzione, Mimì sarà interpretata dal soprano Claudia Pavone, che si afferma al pubblico attraverso la sua sensibilità artistica e la voce ricca di sfumature e profondità interpretativa. Accanto a lei, il tenore statunitense Stephen Costello sosterrà il ruolo Rodolfo. Costello è uno dei tenori più importanti nel panorama operistico attuale; destinatario del Richard Tucker Award del 2009 si è esibito in noti teatri d'opera di tutto il mondo, tra cui Covent Garden, Metropolitan Opera e Lyric Opera of Chicago.

Musetta sarà la soprano siciliana Giulia Mazzola, giovane artista, anche lei una stella del firmamento operistico internazionale. Nei panni di Marcello canterà invece Jorge Nelson Martìnez, baritono di origini cubane, figlio d’arte (padre baritono, madre diplomata in chitarra e canto), che ha studiato nel suo paese d’origine il corno francese per otto anni, specializzandosi successivamente in canto.

Completano il cast: il baritono originario del Costa Rica William Hernandez (Schaunard), il basso Alejandro Lòpez (Colline), il basso Enrico Di Geronimo (Benoît/Alcindoro), il tenore Bruno Nogara (Parpignol), il basso Francesco Toso (Sergente dei doganieri), il baritono Stefano Lovato (Doganiere) e il tenore Roberto Capovilla (Un venditore).

Maestro concertatore e direttore d'orchestra sarà il M° Alvise Casellati, mentre la regia sarà di Bepi Morassi e le scene di Fabio Carpene.

Il Coro Lirico Veneto e il Coro di voci bianche “Cesare Pollini”, impegnati in importanti passi nell’opera, sono istruiti rispettivamente da Giuliano Fracasso e Paolo Facincani.

"LA BOHEME"

opera in quattro quadri

musica di Giacomo Puccini

libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica

Personaggi e interpreti :

Mimì, Claudia Pavone

Musetta, Giulia Mazzola

Rodolfo, Stephen Costello

Marcello, Jorge Nelson Martìnez

Schaunard, William Hernandez

Colline, Alejandro Lòpez

Benoìt/Alcindoro, Enrico Di Geronimo

Parpignol Bruno Nogara

Sergente dei Doganieri, Francesco Toso

Un doganiere, Stefano Lovato

Un venditore, Roberto Capovilla

ORCHESTRA DI PADOVA E DEL VENETO

Maestro concertatore e direttore d'orchestra: Alvise Casellati

Coro Lirico Veneto

Maestro del coro: Giuliano Fracasso

Coro Voci Bianche ALIVE diretto da Paolo Facincani

Regia: Bepi Morassi

Scene: Fabio Carpene

La Stagione lirica di Padova 2023 quest’anno vedrà anche in cartellone al Teatro Verdi “Il Barbiere di Siviglia” di G. Rossini (29 e 31 dicembre 2023), oltre al tradizionale appuntamento con Il Concerto di Capodanno. E' organizzata e prodotta dal Comune di Padova – Assessorato alla Cultura, in co-produzione con il Comune di Riva del Garda e il Comune di Bassano del Grappa e si avvale del contributo del Ministero della Cultura.

