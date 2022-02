Il Teatro de LiNUTILE inaugura il 2022 con “Peggy”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Ha scelto la straordinaria figura di Peggy Guggenheim il Teatro de LiNUTILE di Padova per dare il via alla Stagione 2022 che, dopo due anni di pausa, vedrà finalmente tornare gli spettatori nella sala di via Agordat venerdì 11 e sabato 12 febbraio alle 21.

Una donna forte, che non ha mai rinunciato a perseguire i propri sogni e le proprie passioni, arrivando ad essere, con la sua cultura e il suo mecenatismo, una delle figure più importanti per l’arte europea ed americana del XX secolo.

«Peggy Guggenheim rappresenta un bellissimo esempio di emancipazione femminile – raccontano Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi-. Fuori dagli stereotipi di donna ricca, e quindi felice, Peggy ha scelto con caparbietà di scoprire la sua vera natura e i suoi talenti ritrovando nell’arte figurativa la massima espressione di sé. Ha sperimentato tante strade per intuire che la sua missione era valorizzare il lavoro altrui più che la sua figura»

Concetti che il Teatro de LiNUTILE ha voluto esplicitare quest’anno anche attraverso la stesura di un proprio Manifesto che, esplicitando la propria visione dell’attività teatrale, formativa e culturale, invita la propria comunità a mettersi in movimento, ad agire criticamente sul mondo che la circonda, a spingere al massimo la propria potenzialità. Un messaggio soprattutto rivolto ai giovani, che il Teatro vuole avvicinare al bello offrendo loro nuovi strumenti di giudizio.

«Il taglio dello spettacolo racconta appositamente di una giovanissima Peggy, proprio per esortare le nuove generazioni a perseguire i propri sogni a non accettare strade precostituite a cercare con fermezza la propria strada».

Fedele all’idea del Teatro come “pratico”, come uno strumento che lavora sull’essenzialità del messaggio scenico, lo spettacolo, diretto da Stefano Eros Macchi, vede Marta Bettuolo sul palco con solo un baule, diversi cappelli e uno schermo a tutta parete. Una carrellata di video interattivi, realizzati da Marta Mancusi, accompagnano l’attrice e il pubblico nei primi 50 anni di storia sociale e culturale europea del ‘900, evidenziando le battaglie personali combattute da una giovane borghese, solo in apparenza privilegiata, smaniosa di dare un senso concreto alla sua vita, trovando proprio nell’arte contemporanea e nella sua promozione nel mondo, la sua missione.

Biglietto intero: 12 euro

Biglietto ridotto: 8 euro

Prenotazioni: obbligatoria via WhatsApp al numero 329.7162225

o via mail: info@teatrodelinutile.com

L’accesso agli spettacoli è consentito solo con Green Pass rafforzato e mascherina di tipo Ffp2.

In beve

Venerdì 11 febbraio 2022, ore 21 – sold out

Sabato 12 febbraio 2022, ore 21 - nuova replica

Teatro de LiNUTILE

Via Agordat 5, Padova

Peggy

Adattamento e regia: Stefano Eros Macchi

Con: Marta Bettuolo

Video: Marta Mancusi

Produzione: Teo Srls

Prenotazione obbligatoria

WhatsApp: 329.7162225

Mail: info@teatrodelinutile.com

https://www.teatrodelinutile.com/

https://www.facebook.com/events/350935016883398/

www.teatrodelinutile.com/spettacoli/stagione-2022/#peggy

Foto articolo da comunicato stampa