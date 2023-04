Stand up comedy show al Birrone Padova

Birrone Padova, in collaborazione con Teatro Believe ed Enrico Venturi, vi aspetta il 23 Aprile per una serata tutta da ridere con il grande stand up comedy show.

Si parte alle 21, prenotazione e consumazione obbligatorie.

PRENOTA ORA https://ow.ly/qtpR50NyjlI

? 388 938 0507

? Via Trieste 5/c, Padova

ENRICO VENTURI - Classe 1985,nasce nella ridente provincia romagnola. Cresce in campagna a pane e patriarcato. A soli 17 anni consegue la licenza di terza media inferiore.Impresa mai riuscita prima a nessun Venturi. Una sera ad una festa beve accidentalmente un bicchiere di vino con dentro gli allucinogeni. Degli anni che seguono si sa poco o niente. Lui stesso non sa dire come mai il suo corpo sia pieno di tatuaggi e perché un bambino di 5 anni lo chiami papà. In paese chiunque abbia avuto modo di conoscerlo bene dice di lui: "Non lo conosco". Nel 2020 comincia a esibirsi raccontando storie che emergono dalle nebbie lisergiche e questo lenisce i suoi istinti suicidi.