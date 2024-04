Stasera birriamoci | Wow a Vigonza

GIOVEDI' 18 APRILE da Birrone Brew Bar torna: STASERA BIRRIAMOCI! Una serata da condividere con chi vuoi in compagnia della nostra WOW, una IPL intensa e piacevole grazie ai suoi luppoli americani. Un vero effetto WOW! Per l'occasione SOLO PER UN GIORNO WOW MEDIA A 4 euro! Ti aspettiamo per una serata in compagnia!

? PRENOTA ORA

? Via Venezia, 20 Vigonza

?? 347.8367010