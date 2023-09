La rassegna di Villa Roberti 2023 KIDS è ricca di appuntamenti di TEATRO, MUSICA e LABORATORI “Mani in Pasta” dedicati ai ragazzi e alle famiglie che vogliono passare ore spensierate attraverso spettacoli e laboratori a loro dedicati e allo stesso tempo imparare a conoscere e vivere l’arte e la storia di Villa Roberti. Per Bambini Curiosi e loro Famiglie dai 3 anni in su.

STORIE IN UN ALBERO - Spettacolo di burattini e cantastorie di Lucia Osellieri

Intorno ad un grande albero la cantastorie racconta il Bosco e il susseguirsi delle stagioni. Con l’arrivo della Primavera l’albero centenario si colora, si anima di suoni e i piccoli abitanti prendono vita. L’albero ha tante storie da raccontare: di animali, gnomi, orchi e briganti. Ad un certo punto entra in scena lo gnomo Pistacchio che fa conoscere la sua famiglia. Fra bastonate, furbizie e risate il pubblico sarà il protagonista fino al lieto fine della storia.