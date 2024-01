"Stupida Show" gli appuntamenti “Fuoriserie” del TSV ripartono dalla stand up comedy

Uno spettacolo per cuori coraggiosi. Venerdì 19 gennaio, alle ore 20.30, Paola Minaccioni arriva al Teatro Verdi con Stupida Show, un monologo di stand up comedy che apre il programma 2024 di appuntamenti “Fuoriserie” del Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale.

Lo spettacolo, prodotto da Carrozzeria Orfeo, Infinito Produzioni e Argot Produzioni, è scritto da Gabriele Di Luca, regista della serata insieme a Massimiliano Setti, autore anche delle musiche.

Con il suo show Paola Minaccioni accompagna gli spettatori in un viaggio nell’universo inconfessabile e indicibile della mente, nei piccoli inferni personali per dare voce a tutta quella follia e a quelle frustrazioni che abitano l’uomo, ma che nessuno ha il coraggio di confessare. Uno sguardo di donna pronto a posarsi sulla vita e a scovarne i meandri più nascosti, in grado di trasformare le ferite personali e i fallimenti in una comicità travolgente, dove il destinatario del dialettico atto terroristico sarà il suo primo avversario naturale: l’amore. Paola Minaccioni non incarna il ruolo della tenera eroina, vittima di un mondo crudele, non è la donna da compatire, ma da temere. Una sorta di antieroe capace di smascherare i vizi, i lati oscuri e la follia di chi nella vita sa bene cosa significa inciampare, di chi è stanco della retorica. Pronta a conquistare il pubblico, senza risparmiare agli spettatori parole taglienti. E a dirne quattro armata di una disarmante verità.

Teatro Verdi - Padova

Ven 19 gennaio ore 20.30

Stupida Show

testo Gabriele Di Luca

con Paola Minaccioni



regia Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti

musiche Massimiliano Setti

disegno luci Alessandro Barbieri

elettricista di scena Alberto Cannoni

locandina Giacomo Trivellini

lettering Delli

organizzazione Luisa Di Napoli, Marcella Santomassimo

amministrazione Morena Lenti, Riccardo Rossi

uno spettacolo di Carrozzeria Orfeo

produzione Pierfrancesco Pisani, Isabella Borettini per Infinito Produzioni, Argot Produzioni, Carrozzeria Orfeo

in coproduzione con La Corte Ospitale, Accademia Perduta – Romagna Teatri, Fondazione Campania dei Festival - Campania Teatro Festival

Biglietti

Ingresso da 5 a 37 euro.

Info web

https://www. teatrostabileveneto.it/ spettacolo/800_858_stupida_ show

