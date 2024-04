Il primo “talent day” Appe, dedicato a chi cerca lavoro nei bar e ristoranti

Prezzo non disponibile

«I numeri parlano chiaro: ci sono migliaia di posti di lavoro disponibili, nel nostro settore, per chi abbia voglia di imparare e “mettersi in gioco”, e non stiamo parlando di “lavoretti”, ma di posizioni stabili, regolarmente retribuite e contrattualmente tutelate e inquadrate».

Non usa giri di parole, la Presidente dell’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) di Padova, Federica Luni, per introdurre la nuova iniziativa programmata dall’Associazione, per favorire l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

«Abbiamo voluto chiamarlo – prosegue – “talent day” perché sarà una giornata in cui ogni candidato potrà illustrare alle aziende i propri talenti, le proprie disponibilità, ma anche le legittime aspirazioni, richieste e ambizioni».

Una giornata, quella di lunedì 22 aprile, in cui decine di imprese incontreranno i candidati: aspiranti baristi, pizzaioli, camerieri sono invitati pertanto a recarsi presso la sede APPE, curriculum alla mano, per confrontarsi direttamente con i pubblici esercizi in cerca di personale.

«Ci tengo a sottolineare – dichiara la Presidente Luni – che molte posizioni aperte sono di carattere stagionale, in quanto nel nostro settore molte attività hanno dei picchi di lavoro durante il periodo estivo, ma molte sono anche a tempo pieno e indeterminato: stimiamo che l’offerta complessiva di posti di lavoro a Padova e provincia sia oggi di circa 2.500 posizioni, di cui almeno 500 sono di carattere stabile, vale a dire a tempo indeterminato».

«Partecipando al “talent day” – prosegue – le persone in cerca di lavoro potranno trovare tante proposte diverse: dal bar in centro che cerca camerieri per la stagione estiva, alla pasticceria che cerca un aiuto pasticcere da assumere a tempo pieno e indeterminato, alla trattoria dei colli che cerca il lavapiatti per i fine settimana, e così via».

Un’iniziativa, quella dell’incrocio tra domanda e offerta “targata” APPE, che ha anche lo scopo di sottolineare come la stragrande maggioranza dei locali offra lavoro regolare, nel pieno rispetto di tutte le norme di legge.

«Sappiamo bene – sottolinea la Presidente Luni – che ci sono alcune attività che non rispettano le regole, creando, oltre che un clima di diffidenza verso l’intera categoria, anche una concorrenza sleale nei confronti del 99% di locali che invece le regole le applica appieno: scopo del talent day è anche quello di favorire le attività rispettose della normativa e, con esse, i lavoratori».

L’ultimo appello, la Presidente APPE, lo lancia ai possibili interessati: «a chi è disoccupato, a chi è stato licenziato, a uno studente che vuole mettere da parte qualche soldo, a chi è stanco del proprio attuale lavoro, ma anche a chi vuole saperne di più su cosa significa davvero lavorare in uno dei settori più dinamici, stimolanti e … social: a costoro, l’invito è di venire, lunedì 22 aprile, nella nostra sede a conoscerci e a farsi conoscere».

Dettagli dell'evento

Quando: lunedì 22 aprile, dalle 9 alle 18

Dove: sede APPE di Padova, via Savelli 28

Partecipazione: libera e gratuita, non è prevista prenotazione

Info web

https://www.facebook.com/appepadova